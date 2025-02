Operazione della Guardia di Finanza e Polizia Municipale

A Benevento, un’importante operazione condotta dalla Guardia di Finanza in collaborazione con la Polizia Municipale ha portato al sequestro di un’officina di autoriparazione. Questo intervento, avvenuto in contrada San Vito, è stato motivato da gravi violazioni ambientali che hanno sollevato preoccupazioni significative per la salute pubblica e l’integrità dell’ambiente locale. Il Comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Vecchio, ha coordinato l’operazione, supportato dall’ARPAC, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania.

Violazioni ambientali riscontrate

Durante il blitz, le autorità hanno riscontrato diverse irregolarità, tra cui il deposito incontrollato di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi. Inoltre, è stato accertato lo scarico di acque reflue industriali senza le necessarie autorizzazioni e lo smaltimento illecito di materiali in prossimità di un corso d’acqua. Queste pratiche non solo violano le normative ambientali, ma rappresentano anche un grave rischio per la salute dei cittadini e per l’ecosistema locale.

Materiali sequestrati e sanzioni

Nel corso dell’operazione, sono stati sequestrati vari materiali, tra cui pneumatici usati, parti di carrozzeria, oli esausti e altri rifiuti industriali. Il titolare dell’officina, un sessantenne residente nella provincia, è stato segnalato all’autorità giudiziaria. La sua responsabilità penale sarà accertata solo dopo il processo, in conformità con il principio di presunzione di innocenza. Inoltre, è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.032 euro e il caso è stato segnalato alla Camera di Commercio Irpinia-Sannio per violazioni delle normative commerciali.

Un impegno costante per la tutela ambientale

Questa operazione si inserisce in un piano di controlli più ampio, volto a garantire la tutela della salute pubblica e a combattere l’economia illegale. Le autorità locali stanno intensificando gli sforzi per rafforzare il presidio ambientale nel territorio sannita, consapevoli che la salvaguardia dell’ambiente è un obiettivo fondamentale per il benessere della comunità. La collaborazione tra diverse agenzie e forze dell’ordine è essenziale per affrontare in modo efficace i reati ambientali e garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire.