Eurozona cresce dello 0,4% nel Q2 2026: i dettagli della ripresa economica

Nel secondo trimestre del 2026, l'economia dell'Eurozona ha registrato una crescita inattesa dello 0,4%, superando le previsioni degli economisti. Scopri come Francia, Germania, Spagna e Italia hanno contribuito a questa ripresa.

Nel secondo trimestre del 2026, l’economia dell’Eurozona ha registrato una crescita inattesa dello 0,4%, superando le previsioni degli economisti. Questo risultato è particolarmente significativo considerando le sfide globali, tra cui l’energia e l’inflazione. La ripresa è stata trainata da settori chiave come l’aerospaziale, l’elettrificazione e la sanità.

La crescita dell’Eurozona è stata supportata da una serie di fattori, tra cui l’aumento delle esportazioni e la resilienza della domanda interna. Nonostante le pressioni inflazionistiche, i consumi delle famiglie sono rimasti robusti, contribuendo alla ripresa economica.

Francia: la ripresa trainata dall’aerospaziale e dall’elettrificazione

La Francia ha registrato una crescita dello 0,2% nel secondo trimestre del 2026, in linea con le previsioni. Questo risultato è stato trainato principalmente dalle esportazioni nel settore aerospaziale, che hanno registrato un aumento del 20% rispetto al trimestre precedente. Anche le esportazioni di beni di capitale, legate all’intelligenza artificiale, alla difesa e all’elettrificazione, hanno contribuito in modo significativo alla ripresa.

La domanda interna ha mostrato segni di ripresa, con un aumento dello 0,2% nei consumi delle famiglie, dopo una contrazione dello 0,3% nel primo trimestre. Questo miglioramento è stato guidato principalmente dall’acquisto di automobili, in particolare veicoli elettrici e ibridi. La spesa pubblica, in particolare nel settore sanitario, ha continuato a sostenere la crescita economica.

Germania: una ripresa graduale ma costante

La Germania ha registrato una crescita dello 0,2% nel secondo trimestre del 2026, in linea con le previsioni. Questo risultato è stato supportato principalmente dalle esportazioni, che hanno contribuito in modo significativo alla ripresa economica. La Germania ha registrato tre trimestri consecutivi di crescita, un risultato non visto dal 2026.

Tuttavia, la ripresa è stata meno robusta rispetto ad altri paesi dell’Eurozona. La domanda interna è rimasta debole, con un calo degli investimenti e una crescita lenta dei consumi. Questo suggerisce che la ripresa economica della Germania è ancora in una fase iniziale e potrebbe richiedere ulteriori stimoli per mantenere il momentum.

Spagna e Italia: resilienza e sorprese positive

La Spagna ha registrato una crescita inattesa dello 0,7% nel secondo trimestre del 2026, superando le previsioni degli economisti. Questo risultato è stato trainato da una serie di fattori, tra cui un miglioramento del clima aziendale e un aumento delle esportazioni. La Spagna è emersa come uno dei paesi più resilienti dell’Eurozona, nonostante le pressioni inflazionistiche.

L’Italia ha registrato una crescita dello 0,2% nel secondo trimestre del 2026, superando le previsioni degli economisti. Questo risultato è stato trainato principalmente dalla domanda interna, che ha mostrato segni di resilienza nonostante le pressioni inflazionistiche. Tuttavia, l’Italia rimane uno dei paesi più vulnerabili dell’Eurozona alle fluttuazioni dei prezzi dell’energia.

Le sfide future per l’Eurozona

Nonostante la ripresa inattesa nel secondo trimestre del 2026, l’Eurozona affronta ancora diverse sfide. Le pressioni inflazionistiche rimangono una preoccupazione, con i prezzi al consumo in aumento in diversi paesi. Inoltre, le tensioni geopolitiche e le incertezze globali potrebbero influenzare la ripresa economica nei prossimi mesi.

Tuttavia, la resilienza dimostrata dall’Eurozona nel secondo trimestre del 2026 suggerisce che l’economia è in grado di assorbire gli shock esterni. Con una politica economica adeguata, l’Eurozona potrebbe continuare a registrare una crescita stabile nei prossimi trimestri.