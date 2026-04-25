Criptovalute in Italia: fiducia, regolamentazione e propensione all’investimento

Il mercato delle criptovalute in Italia mostra segnali di maturazione: una parte della popolazione ha già esperienza diretta, mentre molti altri dichiarano l’intenzione di partecipare prossimamente.

Un’indagine realizzata per conto di Boerse Stuttgart Digital e condotta da Marketagent su oltre 3.000 persone in Italia, Francia e Spagna fotografa un quadro fatto di interesse ma anche di molte condizioni preliminari richieste dagli utenti.

Dal sondaggio emergono numeri chiari: circa il 9% degli italiani è un investitore attivo, un ulteriore 15% ha investito in passato, per un totale del 24% con esperienza diretta, mentre circa il 34% si dice pronto a entrare o rientrare nel mercato nei prossimi anni. Questi dati suggeriscono un potenziale di crescita rilevante, a patto che vengano affrontate le preoccupazioni principali degli utenti.

Chi guida la domanda e come si distribuisce l’interesse

La spinta verso le registrazioni e gli investimenti arriva soprattutto dalle generazioni più giovani: oltre la metà degli under 30 esprime una forte propensione a investire, e anche la fascia 30-39 anni mostra un interesse significativo, vicino al 37%. L’interesse diminuisce progressivamente nelle fasce 40-49 e 50-59 anni, ma resta presente. Questo andamento riflette modalità di gestione del patrimonio sempre più orientate al digitale: circa il 77% degli intervistati considera importante poter monitorare e operare sui propri risparmi in ogni momento, segnalando un terreno favorevole per servizi digitali integrati.

Ruolo degli investitori esperti

Chi ha già messo mano alle criptovalute tende ad avere un’opinione molto più favorevole: oltre il 90% degli investitori attivi valuta positivamente questi asset, un segnale che la pratica riduce diffidenza e incertezza. Questo fenomeno evidenzia come la familiarità con strumenti e processi contribuisca a trasformare scetticismo in fiducia concreta, sottolineando l’importanza di percorsi di accesso semplici e protetti.

Fattori decisivi: fiducia, regole e sicurezza

La scelta di una piattaforma o di un servizio crypto è fortemente condizionata dalla fiducia. Circa l’80% degli intervistati ritiene fondamentali la regolamentazione e la trasparenza delle regole, mentre il 77% pone grande attenzione a un servizio clienti affidabile e oltre il 70% guarda alla sicurezza nella custodia degli asset. In parallelo, il 76% esprime preoccupazioni legate alla sicurezza operativa, un dato sovrapponibile alla media regionale che include Francia e Spagna.

Banche, normative europee e impatto competitivo

Gli istituti tradizionali giocano un ruolo centrale: il 36% degli intervistati indica la propria banca principale come interlocutore più affidabile per investimenti cripto, superando consulenti indipendenti e piattaforme specializzate. Le norme europee come MiCAR aumentano la credibilità del settore per quasi la metà delle persone (47,3%), e oltre un terzo sarebbe disposto a cambiare banca di fronte a un’offerta cripto più competitiva. Secondo Luciano Serra, country manager Italy di Boerse Stuttgart Digital, la sfida per gli operatori è coniugare innovazione, sicurezza e integrazione con istituzioni solide per attrarre e fidelizzare i risparmiatori.

Educazione, percezione della tecnologia e usi pratici

Esiste un gap informativo che è sia limitazione sia opportunità. Se il 63% si sente ben informato sui temi finanziari in generale, solo il 33% dichiara competenze solide sulle criptovalute, mentre il 64% ammette conoscenze limitate e il 3% afferma di non averne mai sentito parlare. Quasi la metà degli intervistati sostiene che investirebbe di più con maggiori competenze, evidenziando come l’educazione finanziaria sia cruciale per l’espansione del mercato.

Casi d’uso e motivazioni d’investimento

Tra gli investitori attivi emergono usi diversi: la principale motivazione è la diversificazione del portafoglio (40%), seguita da impieghi come investimento a lungo termine (38%), attività di trading (36%), acquisti online (29%) e coperture contro inflazione (25%). L’obiettivo primario rimane la crescita del valore nel tempo (48%), con una parte significativa di investitori che cerca anche rendimenti a breve termine (42%) o maggiore indipendenza dal sistema bancario (23%). La percezione di complessità tecnologica resta elevata: circa il 70% ritiene le criptovalute ancora difficili da comprendere e oltre il 60% non afferma di padroneggiare pienamente la tecnologia sottostante.

In sintesi, il potenziale di adozione delle criptovalute in Italia è significativo, ma la sua realizzazione dipenderà dalla capacità degli operatori di costruire fiducia attraverso regole chiare, sicurezza operativa, servizi integrati e iniziative di formazione. Solo così l’interesse latente potrà trasformarsi in partecipazione diffusa e sostenibile.