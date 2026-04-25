Bonus bollette 2026 confronto tra misure per famiglie e imprese

La legge di conversione del decreto-legge ha rimodellato il sostegno alle famiglie e agli operatori energetici previsto dal provvedimento originario.

Il testo, che converte il decreto n. 21 del 20 febbraio 2026 nella legge 10 aprile 2026, n.49 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2026, n.90, introduce interventi immediati sia sul fronte degli aiuti diretti sia su misure strutturali per contenere i costi. In questo contesto convivono provvidenze come il contributo straordinario per i beneficiari del bonus sociale elettrico e nuove opportunità per chi ha un ISEE più basso, mentre vengono anche modificate regole fiscali e incentivanti che riguardano il mercato.

Il riassetto normativo combina misure di natura redistributiva con strumenti pensati per incentivare la transizione energetica. Tra le novità più rilevanti ci sono contributi diretti accreditati in bolletta, estensioni delle compensazioni anche al teleriscaldamento, e disposizioni per il mercato del fotovoltaico. Allo stesso tempo il legislatore ha previsto correttivi sui oneri generali di sistema e un intervento temporaneo sul prelievo fiscale del settore, misure che mirano a finanziare gli aiuti senza compromettere la stabilità del sistema elettrico.

Aiuti concreti per le famiglie

Tra le misure destinate ai nuclei domestici spicca un contributo straordinario per i percettori del bonus sociale elettrico, riconosciuto direttamente in bolletta per il 2026; l’intervento è pensato per alleggerire immediatamente la spesa delle famiglie più fragili. Inoltre la platea degli aventi diritto viene ampliata: i venditori potranno riconoscere contributi volontari nel biennio 2026-2027 a favore dei clienti domestici con ISEE fino a 25.000 euro, anche se non risultano già beneficiari delle agevolazioni. Dal 1° gennaio 2026 si estende la possibilità di compensazione anche per il teleriscaldamento, estendendo la tutela oltre alla fornitura elettrica tradizionale.

Contributi, extra-bonus e gruppi vulnerabili

Il quadro prevede anche un nuovo extra-bonus di importo aggiuntivo per determinate categorie; si affianca così al contributo straordinario da destinare ai beneficiari del bonus sociale. L’obiettivo è concentrare risorse verso i soggetti più esposti alla volatilità dei prezzi: pensionati e famiglie a basso reddito restano al centro dell’intervento. Queste misure, combinate con l’ampliamento della platea, cercano di ridurre la povertà energetica attraverso aiuti diretti e semplificazioni nell’accredito in bolletta.

Interventi per imprese e misure di mercato

Per le imprese il decreto convertito interviene sul costo complessivo dell’energia con tagli agli oneri generali di sistema per un valore stimato intorno a 1 miliardo di euro nel triennio 2026-2028. È previsto inoltre uno sconto automatico in bolletta pari a 6,8 euro per MWh, applicato senza meccanismi compensativi come crediti d’imposta, per alleggerire subito la bolletta delle aziende, in particolare delle PMI. Questi interventi mirano a fornire sollievo immediato anche in presenza di mercati ancora volatili e a sostenere la competitività del sistema produttivo.

Fisco, finanziamento delle misure e impatti

Per finanziare le misure è previsto un aumento temporaneo dell’IRAP per le imprese del comparto energetico: l’aliquota sale dal 3,9% al 5,9% per i periodi d’imposta 2026 e 2027. L’incremento ha ricadute anche sul calcolo degli acconti e si inserisce in una logica redistributiva che chiede al settore contribuente di partecipare al sostegno delle famiglie e delle PMI. La misura è pensata come ponte finanziario, bilanciando la necessità di risorse con la tutela della capacità produttiva delle imprese.

Rinnovabili, regolazione e sicurezza degli approvvigionamenti

Il provvedimento interviene anche sul sistema di incentivazione del fotovoltaico, introducendo una rimodulazione volontaria per impianti oltre i 20 kW: i titolari possono scegliere una riduzione degli incentivi del 15% o del 30% nel biennio 2026-2027 in cambio di un’estensione temporale delle agevolazioni. È prevista la possibilità di uscire anticipatamente dal regime incentivante a partire dal 2028, con un corrispettivo subordinato al rifacimento degli impianti. Inoltre sono rafforzati strumenti di supporto come la possibilità per SACE di rilasciare garanzie fino al 70% per finanziamenti alle rinnovabili.

Sicurezza energetica e misure accessorie

Tra le disposizioni più discusse figura la proroga della dismissione delle centrali a carbone fino al 31 dicembre 2038, un intervento motivato dalla necessità di garantire la continuità degli approvvigionamenti in situazioni di emergenza. Sul fronte della tutela dei consumatori, il testo introduce il divieto di telemarketing aggressivo per luce e gas: dopo 60 giorni dall’entrata in vigore della legge saranno vietate chiamate promozionali senza consenso preventivo, rafforzando strumenti di segnalazione verso Agcom e il Garante della privacy. La fase attuativa sarà decisiva per trasformare queste norme in effetti concreti sulle bollette e sugli investimenti in rinnovabili.