Crollo dell’euro contro il dollaro in tre sessioni

L'euro ha perso terreno contro il dollaro negli ultimi tre giorni, con una caduta del 0,816% a 1,1177. EUR/JPY e EUR/GBP mostrano comportamenti diversi.

1.1177 è il livello attuale del cambio euro/dollaro, un calo di -0,816% rispetto al valore precedente di 1.1269. La tendenza si è consolidata negli ultimi tre giorni, con una serie di chiusure che si sono spostate verso il basso: 1.1355, 1.1298, 1.1225, 1.1204, 1.1269.

L’andamento del EUR/USD si distacca da quello di altre coppie, dove il dollaro mostra maggiore solidità. EUR/GBP si è deprezzato del -0.277% a 0.84645, mentre EUR/JPY ha ceduto -0.73% a 176.85. Questo contrasto suggerisce che la pressione sul dollaro non è uniforme in tutti i mercati.

La caduta del EUR/USD si colloca in una cornice di tre giorni di debolezza, con un trend crescente verso il basso. L’andamento non è stato costante: il EUR/JPY è rimasto più stabile, mentre EUR/GBP ha mostrato una maggiore volatilità. La Banca Centrale Europea, attraverso i dati Frankfurter, conferma il movimento, senza indicazioni di intervento immediato.

Il dato più significativo è l’andamento 1.1177 in un contesto di -0.816% giornaliero. È il livello che indica una debolezza strutturale, non solo momentanea. La traiettoria sembra non essere ancora completata, e l’andamento di altre coppie offre un punto di riferimento per interpretare la direzione futura.

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