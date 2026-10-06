Tutto quello che devi sapere su aule, orari e docenti per i corsi di Economia nel 2026

Il portale didattico ha pubblicato la bacheca ufficiale con tutti gli orari e le aule per il nuovo anno accademico. Verificare la propria scheda di iscrizione è fondamentale per non perdere le prime lezioni, soprattutto per gli studenti del primo ciclo di Economia. Di seguito trovi una sintesi completa, suddivisa per anno e semestre con i nomi dei docenti le fasce orarie e le aule assegnate.

Primo anno – Primo semestre

Il semestre inaugurale prevede due gruppi per i corsi di Contabilità e Bilancio e Matematica Generale. Il Corso A (cognomi da A a L) di Contabilità è tenuto dal prof. Cardillo E. il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00 in aula 15. Il Corso B (cognomi da M a Z), invece, è guidato dal prof. Greco A.M.; le lezioni si svolgono lunedì in aula 14, mercoledì dalle 14:30 alle 16:30 in aula 15 e giovedì dalle 12:00 alle 14:00 sempre in aula 15.

Per Matematica Generale il prof. Corrente S. gestisce il Corso A con lezioni il lunedì e giovedì dalle 08:00 alle 10:00 in aula 15 e il martedì dalle 14:30 alle 16:30 in aula 15. Il Corso B a cura del prof. Rossello D., prevede il lunedì in aula 14, il martedì dalle 10:00 alle 12:00 nella stessa aula e il giovedì dalle 14:30 alle 16:30 in aula 15.

Altre materie di rilievo includono Sistemi di Elaborazione Dati per l’Economia (Prof. Martino L.), con lezioni il lunedì e mercoledì dalle 16:30 alle 18:30, la prima in AMPG e la seconda in aula 15 con supporto Teams. Storia del Pensiero Economico (Prof.ssa Orsi C.) si svolge il lunedì nella aula A e martedì e mercoledì nella Biblioteca, sempre dalle 12:00 alle 14:00. Storia Economica (Prof. Perugini M.) è invece programmata in aula 15 per gli stessi giorni e orari.

Secondo anno – Primo semestre

Il secondo anno avvia il semestre con il corso di Diritto Pubblico affidato al prof. Barone A., che occupa l’aula 1 (con integrazione di Teams per le aule 7 e 11) il lunedì e martedì dalle 12:00 alle 14:00, e il mercoledì nella sola aula 1. La Macroeconomia (Prof. Cafiso G.) segue lo stesso schema, ma utilizza l’aula 1 con supporto Teams per la stanza 4. La Statistica (Prof.ssa Di Mari R.) si tiene anch’essa in aula 1, con estensioni a Teams per le aule 4 e 10, negli orari 10:00-12:00 nei tre giorni della settimana.

Le lezioni di Microeconomia si dividono in due gruppi: il Corso A (cognomi da A a L) è tenuto dal prof. Cellini R., mentre il Corso B (M-Z) è affidato al prof. Calamunci F.; gli orari sono da concordare in sede di registrazione, ma rimangono entro il blocco mattutino del semestre.

Terzo anno – Primo semestre

Il penultimo anno apre con Diritto Commerciale (Prof.ssa Vasta C.) il martedì dalle 16:30 alle 18:30 in AMPS, mercoledì e giovedì dalle 08:10 alle 10:00 in aula 14 (con supporto Teams per la stanza 7) e aula 4 rispettivamente. Economia del Lavoro (Prof. Bonaventura L.) è programmata martedì e mercoledì dalle 14:30 alle 16:30 in aula 8. Economia Regionale (Prof. Torrisi G.) si tiene martedì in aula 7 e mercoledì in aula multimediale, sempre nello stesso intervallo di tempo.

Il Corso di Environmental Economics and Policy (Prof.ssa Nicita L.) occupa la sala riunioni al terzo piano il martedì, mentre il mercoledì le lezioni si svolgono in aula 9, entrambe dalle 14:30 alle 16:30. Infine, la Statistica Economica (Prof. Torrisi B.) è prevista mercoledì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00 in aula 14.

Per tutti i corsi è indispensabile consultare la bacheca digitale del giorno, poiché eventuali modifiche di aula o orario vengono comunicate tempestivamente attraverso il Sistema di Gestione Didattica. Gli studenti sono invitati a verificare regolarmente il proprio piano di studi per evitare sorprese dell’ultimo minuto.