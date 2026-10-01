Petrolio in calo, Brent a 113.96 USD

Il petrolio accelera in discesa, con il Brent che tocca 113.96 USD, in calo del -5.01%. Il WTI non è da meno, segnando un ribasso del -3.23% a 96.16 USD. Un movimento che riflette tensioni persistenti nei mercati energetici, nonostante la stabilità dell’oro a 4168.5 USD.
La divergenza tra il calo del petrolio e la stabilità dell’oro suggerisce una rotazione degli investitori verso asset rifugio, in un contesto di incertezza economica. Il Brent, in particolare, mostra una volatilità marcata, con un ribasso che supera il -5%. Il WTI, pur in calo, mantiene una performance leggermente migliore, con un ribasso contenuto al -3.23%.
L’oro, intanto, resiste a 4168.5 USD, senza variazioni significative. Un segnale che, nonostante la pressione sui prezzi del petrolio, gli investitori non sembrano ancora pronti a un esodo verso asset più rischiosi. I dati, forniti dall’U.S. Energy Information Administration, offrono un quadro chiaro di un mercato energetico in turbolenza.
Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.