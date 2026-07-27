Sportività urbana e immobiliare: le ultime tendenze in Italia

Milano si conferma la città più sportiva d'Italia, mentre il mercato immobiliare mostra segni di rallentamento. Scopri le ultime novità e tendenze

Milano si è aggiudicata il primo posto nella classifica di sportività urbana superando città come Trento e Bolzano. Questo riconoscimento riflette l’impegno della città per promuovere stili di vita attivi e sostenibili. Nel frattempo, il mercato immobiliare italiano sta vivendo un periodo di transizione, con un calo degli investimenti in Europa, ma con l’Italia che si distingue per alcune dinamiche particolari.

Milano, la città più sportiva d’Italia

Milano ha ottenuto il primo posto nella classifica di sportività urbana, grazie a una combinazione di infrastrutture sportive, iniziative pubbliche e una crescente cultura del benessere tra i cittadini. Trento e Bolzano seguono da vicino, dimostrando che le città del Nord Italia sono all’avanguardia in termini di promozione dell’attività fisica. Questo riconoscimento è il risultato di anni di investimenti in parchi, piste ciclabili e centri sportivi, che hanno reso Milano una città più vivibile e attiva.

Il mercato immobiliare italiano in evoluzione

Il settore immobiliare italiano sta attraversando un periodo di cambiamenti significativi. Gli affitti brevi stanno diventando meno popolari tra i locatori che possiedono più di una proprietà, mentre il mercato del lusso residenziale rimane il più vivace. Fintecna, la società di investimento di Cassa Depositi e Prestiti, sta concentrando i suoi sforzi sulla rigenerazione urbana e su nuovi investimenti. Nonostante un calo generale degli investimenti immobiliari in Europa, l’Italia si distingue per alcune opportunità uniche.

Affitti brevi e mercato del lusso

Il numero di locatori che offrono affitti brevi è in diminuzione, soprattutto tra coloro che possiedono più di una proprietà. Questo trend è attribuito a una maggiore regolamentazione e a una preferenza per affitti a lungo termine. Al contrario, il mercato del lusso residenziale continua a prosperare, con una domanda costante da parte di investitori nazionali e internazionali. Questo segmento del mercato è meno sensibile alle fluttuazioni economiche e offre rendimenti stabili.

Fintecna e la rigenerazione urbana

Fintecna, la società di investimento di Cassa Depositi e Prestiti, sta puntando sulla rigenerazione urbana come leva per nuovi investimenti. Questo approccio mira a rivitalizzare aree degradate, migliorando la qualità della vita e creando nuove opportunità economiche. La rigenerazione urbana è vista come un modo per affrontare le sfide demografiche e ambientali, promuovendo al contempo la crescita economica.

Le sfide del mercato immobiliare europeo

Nonostante il calo degli investimenti immobiliari in Europa, l’Italia si distingue per alcune dinamiche positive. Il paese sta attirando l’attenzione degli investitori grazie alla sua ricchezza culturale, alla qualità della vita e a un mercato immobiliare diversificato. Tuttavia, ci sono ancora sfide da affrontare, come la necessità di modernizzare le infrastrutture e migliorare l’efficienza energetica degli edifici.