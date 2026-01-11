Dalla ricerca tradizionale all’intelligenza artificiale: cambiamenti e strategie

Problema/scenario

Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito una trasformazione radicale, con l’emergere di motori di ricerca basati su intelligenza artificiale come ChatGPT e Google AI Mode. Questo cambiamento ha portato a un fenomeno noto come zero-click search, in cui gli utenti ottengono le informazioni direttamente nei risultati di ricerca senza dover cliccare sui link. Le statistiche confermano questa tendenza: con Google AI Mode, la percentuale di zero-click è salita al 95%, mentre ChatGPT raggiunge valori compresi tra il 78% e il 99%.

Questa nuova realtà ha avuto un impatto profondo sulle metriche SEO, con un crollo del CTR organico che ha visto la prima posizione passare da un 28% a un 19% (-32%), costringendo le aziende ad adattarsi a un nuovo paradigma di citabilità piuttosto che di visibilità.

Analisi tecnica

La transizione verso i motori di ricerca AI richiede una comprensione approfondita dei modelli che supportano queste tecnologie. I foundation models e i sistemi di Retrieval-Augmented Generation (RAG) operano in modi distinti nella fornitura di risposte. Mentre i foundation models si basano su un ampio insieme di dati pre-addestrati, i sistemi RAG integrano la ricerca di informazioni in tempo reale, consentendo una selezione più attenta a fonti recenti e pertinenti.

Piattaforme come ChatGPT e Claude impiegano meccanismi di grounding per garantire che le informazioni fornite siano accurate e pertinenti. Comprendere i citation patterns e il source landscape è essenziale per le aziende che desiderano ottimizzare la loro presenza online.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore

del settore Identificare 25-50 prompt chiave

Test su ChatGPT , Claude , Perplexity , Google AI Mode

, , , Setup Analytics (GA4 con regex per bot AI)

Milestone:baseline di citazioni vs competitor

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturazione contenuti per AI-friendliness

Pubblicazione contenuti freschi

Presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn)

Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita

Fase 3 – Assessment

Metriche da tracciare: brand visibility , website citation , traffico referral , sentiment

, , , Strumenti da utilizzare: Profound , Ahrefs Brand Radar , Semrush AI toolkit

, , Testing manuale sistematico delle performance

Fase 4 – Refinement

Iterazione mensile sui prompt chiave per migliorare le performance

per migliorare le performance Identificazione di nuovi competitor emergenti nel panorama di mercato

Aggiornamento dei contenuti non performanti per aumentare l’efficacia

Espansione su temi con maggiore attrattiva e traction

Checklist operativa immediata

Azioni implementabili da subito:

Includere FAQ con schema markup in ogni pagina importante

Utilizzare H1 e H2 in forma di domanda

Redigere un riassunto di tre frasi all’inizio dell’articolo

Verificare l’accessibilità del sito senza JavaScript

Controllare il file robots.txt: non bloccare GPTBot , Claude-Web , PerplexityBot

, , Aggiornare il profilo LinkedIn utilizzando un linguaggio chiaro

Pubblicare recensioni fresche su G2 e Capterra

Effettuare aggiornamenti su Wikipedia e Wikidata

Prospettive e urgenza

Il tempo per adattarsi è limitato. Sebbene la transizione sia ancora in corso, le aziende devono agire rapidamente per non perdere opportunità. I first movers possono trarre vantaggi significativi, mentre chi aspetta rischia di rimanere indietro nel nuovo ecosistema della ricerca online. L’evoluzione futura, come il modello Pay per Crawl di Cloudflare, potrebbe modificare ulteriormente il modo in cui le aziende si approcciano alla SEO.