David Ellison e la sua ambiziosa acquisizione di Warner Bros. Discovery

David Ellison, figlio del fondatore di Oracle, Larry Ellison, si prepara a trasformare il panorama dell’intrattenimento globale con l’acquisizione di Warner Bros.

Discovery. A soli 40 anni, David ha già costruito un impero con Skydance Media, e ora punta a un’operazione da miliardi di dollari che potrebbe ridefinire gli equilibri nel settore.

Chi è David Ellison?

Nato nel 1983 in California, David Ellison ha sempre avuto un piede nel mondo degli affari e dell’intrattenimento. Cresciuto tra Silicon Valley e Hollywood, ha studiato economia alla Pepperdine University e successivamente produzione cinematografica alla University of Southern California. La sua carriera è decollata nel 2006 con la fondazione di Skydance Productions, che si è evoluta in Skydance Media, nota per co-produzioni di blockbuster internazionali.

Nel 2010, grazie a un accordo strategico con Paramount Pictures, Ellison ha ottenuto oltre 350 milioni di dollari in finanziamenti, consolidando la sua posizione nel mercato. Oggi, dopo una fusione da 8 miliardi di dollari con Paramount Global, David Ellison è diventato CEO della nuova entità, Paramount Skydance.

L’acquisizione di Warner Bros. Discovery

David Ellison non si ferma qui. Ora punta all’acquisizione di Warner Bros. Discovery, un colosso dell’intrattenimento con un vasto catalogo di contenuti iconici, tra cui franchise come Harry Potter e Game of Thrones. Secondo fonti attendibili, l’offerta di Ellison sarebbe prevalentemente in contanti e sarebbe prevista prima della scissione tra Warner Bros. e Discovery Global Networks.

Con questa mossa, Ellison mira a evitare che asset strategici come HBO Max finiscano nelle mani di concorrenti agguerriti come Amazon e Netflix. L’obiettivo è chiaramente quello di rafforzare ulteriormente la posizione di Paramount Skydance nel mercato dello streaming globale.

Le sfide da affrontare

Nonostante le ambizioni, il percorso di Ellison non è privo di ostacoli. La fusione tra Paramount e Skydance ha già sollevato interrogativi regolatori, approvata solo dopo concessioni politiche. Un’acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di un attore già significativo nel mercato potrebbe sollevare questioni antitrust negli Stati Uniti.

Le preoccupazioni sono già state espresse da figure politiche come la senatrice Elizabeth Warren, che ha messo in guardia contro una possibile concentrazione eccessiva del potere mediatico. La direzione che prenderà questa operazione sarà cruciale non solo per Ellison, ma anche per il futuro dell’intero settore dell’intrattenimento.