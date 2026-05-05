DFP 2026 e shock energetico: rischi per crescita e conti pubblici

Il Documento di Finanza Pubblica approvato il 22 aprile 2026 fotografA una doppia emergenza per l’Italia: da un lato la pressione su crescita e conti pubblici, dall’altro la persistenza di una dipendenza energetica dalle fonti fossili importate.

Nel testo ufficiale il dato più discusso è il rapporto deficit/PIL, salito nel 2026 al 3,1%, oltre la soglia europea del 3% per circa 1,6 miliardi di euro di spesa netta. Il documento inoltre sottolinea come le tensioni internazionali, in particolare lo shock energetico scaturito dall’attacco di Israele e Stati Uniti in Iran, possano trasformare rapidamente le proiezioni in scenari peggiori.

Accanto alle cifre, il DFP 2026 solleva un tema strutturale: la vulnerabilità dell’economia causata dalla dipendenza dai combustibili fossili. L’analisi governativa indica che sganciare l’Italia dalla dipendenza significherebbe ridurre esposizione a variazioni di prezzo e volatilità dei mercati, migliorando le prospettive di crescita. Tuttavia, il documento è criticato perché rimane timido sulle politiche concrete di medio termine: prevalgono misure temporanee di contenimento dei prezzi, con impatti fiscali rilevanti, piuttosto che strategie di trasformazione strutturale.

Il quadro macroeconomico e i numeri chiave

Nel DFP sono richiamati indicatori essenziali: il PIL nominale 2026 supera i 2.258 miliardi di euro, mentre le risorse straordinarie mobilitate per la manovra 2026 sono state dell’ordine di circa 22 miliardi. Le stime ufficiali tengono conto anche delle rilevazioni su crediti e crediti d’imposta: il caso del Superbonus è indicato come principale causa degli strascichi contabili che hanno contribuito allo sforamento del tetto di deficit. Il governo, nelle audizioni parlamentari, ha inoltre puntualizzato di aver ridotto il deficit senza ricorrere a manovre restrittive, difendendo l’orientamento di preservare l’ordine dei conti e il risparmio degli italiani.

Effetti dello shock internazionale

Le valutazioni presentate in audizione segnalano un impatto diretto sul ritmo di crescita: secondo le stime citate, lo scenario internazionale sottrae circa 0,2 punti percentuali al PIL del 2026, 0,3 punti nel 2027 e 0,1 punti nel 2028. Il ministro dell’Economia ha ricordato la possibilità di utilizzare le clausole europee di flessibilità, valutando anche l’opzione di attivare l’articolo relativo alla clausola di deroga nazionale, qualora le circostanze lo richiedessero; sul piano pratico, si è inoltre discusso della proroga temporanea delle misure sulle accise oltre il 1 maggio, in relazione all’andamento dei prezzi.

Perché la transizione climatica è una leva macroeconomica

Il DFP segnala che la transizione climatica non è solo una priorità ambientale, ma una variabile economica capace di incidere sui rischi di volatilità e sui conti pubblici. Investire in efficienza, elettrificazione e energie rinnovabili riduce l’esposizione ai prezzi internazionali e produce effetti moltiplicativi sulla crescita. Diversi studi ricordano che le risorse impiegate nella transizione e nella resilienza climatica mostrano un moltiplicatore fiscale superiore rispetto agli interventi tradizionali, perché generano domanda, innovazione e occupazione locali, oltre a diminuire i costi futuri legati ai rischi climatici.

Strumenti europei e risorse

Il documento richiama anche la necessità di utilizzare al meglio strumenti europei: ad esempio, i proventi del sistema di scambio delle quote di carbonio, l’ETS, sono stati destinati in minima parte alla decarbonizzazione (solo il 9% tra il 2012 e il 2026). La proposta che emerge dalle analisi di policy consiste nel concentrare risorse nazionali ed europee in investimenti di medio termine, sfruttando banche pubbliche di investimento e meccanismi comuni come un possibile fondo sovrano europeo per la transizione climatica, per mobilitare capitale privato e sostenere progetti strategici.

Linee d’azione per rendere il bilancio coerente con la transizione

Per colmare il divario tra diagnosi e politiche, il briefing propone tre direttrici operative. Primo, trasformare il PNIEC in un piano operativo pluriennale che quantifichi il fabbisogno di investimento per settore, identifichi risorse pubbliche disponibili e attivi leve per attrarre capitale privato. Secondo, allineare le politiche fiscali alla strategia di decarbonizzazione: riformare sussidi dannosi, rivedere l’imposizione sull’energia per rimuovere barriere all’elettrificazione e orientare incentivi verso interventi mirati e non generalizzati. Terzo, rafforzare strumenti pubblici di leva finanziaria e usare in modo strategico i proventi ETS per finanziare la transizione e la resilienza.

Un approccio multilivello

L’efficacia di queste misure richiede pianificazione, tempi certi e una struttura di governance che coordini politiche nazionali ed europee. Solo così si possono trasformare risorse importanti in progetti che riducano l’esposizione agli shock energetici e migliorino la sostenibilità del debito nel lungo periodo. Il DFP 2026 fornisce la diagnosi: il passaggio successivo è tradurre quella diagnosi in scelte pubbliche coraggiose e orientate al medio termine, capaci di liberare l’Italia dalla vulnerabilità che pesa sulla crescita.