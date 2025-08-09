Difficoltà finanziarie per Veronica Lario a causa dell’alluvione

Veronica Lario, l’ex moglie di Silvio Berlusconi, si trova ad affrontare una situazione critica nel suo impero immobiliare.

Recenti rapporti rivelano una perdita di oltre 2,3 milioni di euro nel bilancio del 2024 della Il Poggio srl, la società di cui è amministratrice unica. Ma cosa ha causato questo deficit? Gran parte della responsabilità sembra ricadere sui danni subiti dalle proprietà a Milano 2, colpite dall’alluvione di maggio 2024.

Dettagli finanziari e perdite significative

Durante l’assemblea degli azionisti tenutasi a Segrate, Lario ha esposto un bilancio che mette in evidenza un netto calo rispetto al mini utile di 85.000 euro registrato nell’esercizio precedente. La nota integrativa è chiara: gli oneri straordinari per le riparazioni ammontano a 1,5 milioni di euro, necessari per sistemare i danni causati dall’alluvione. Questi eventi catastrofici hanno portato alla chiusura dei piani sotterranei per ben quattro mesi, con un impatto diretto sulle entrate da affitti.

In particolare, il monte-affitti è sceso drasticamente da 2,4 milioni a 1,9 milioni di euro, proprio a causa dell’interruzione dell’attività nei locali ad uso universitario. E non è finita qui: la liquidità della società è passata da 3,1 milioni a una cifra preoccupante di soli 4.600 euro. I debiti totali, sebbene siano diminuiti da 31,4 milioni a 24,2 milioni, restano una questione seria, dato che gran parte di essi è rappresentata da mutui contratti con istituti bancari, tra cui un mutuo da 10,8 milioni erogato dalla Popolare di Sondrio.

Spese future e impatto dell’alluvione

La situazione non sembra destinata a migliorare nel breve termine. La nota integrativa evidenzia che le spese per la sistemazione dei locali danneggiati continueranno anche nei prossimi anni. Sarà necessario investire in nuovi impianti di climatizzazione e noleggiare attrezzature per garantire il funzionamento degli immobili. Queste spese straordinarie potrebbero aggravare ulteriormente il bilancio della Lario, compromettendo la stabilità economica della sua azienda. Ti sei mai chiesto come le aziende affrontano simili sfide? È un vero e proprio campo di battaglia.

Inoltre, la crisi economica che ha colpito il settore immobiliare, unita agli eventi atmosferici estremi, ha reso la gestione del patrimonio immobiliare di Lario una sfida complessa. Con gli immobili valutati a 25,5 milioni di euro, il futuro della Il Poggio srl rimane incerto. La necessità di ripianare le perdite potrebbe richiedere ulteriori sacrifici finanziari. Come si può affrontare un futuro così incerto? La risposta non è semplice.

Conclusioni e prospettive future

La situazione di Veronica Lario rappresenta un chiaro esempio delle difficoltà che molte imprese immobiliari stanno affrontando in questo periodo. Le conseguenze dell’alluvione non solo hanno impattato gravemente il bilancio, ma hanno anche messo in evidenza la fragilità di un settore sempre più vulnerabile agli eventi climatici. Con un bilancio in profondo rosso e spese straordinarie in aumento, sarà fondamentale per Lario trovare strategie efficaci per recuperare e stabilizzare la sua attività nel prossimo futuro. E tu, cosa ne pensi? Come affrontare un momento così difficile? Le risposte potrebbero riservare sorprese.