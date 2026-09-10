Interessi in rialzo: perché la domanda di credito non è la colpevole

Un'analisi approfondita rivela che la domanda di credito non è la causa principale del rialzo dei tassi di interesse. Scopriamo insieme le vere ragioni.

Negli ultimi tempi, il dibattito sui tassi di interesse in ascesa ha coinvolto economisti e analisti. Molti puntano il dito contro la domanda di credito ma i dati raccontano una storia diversa. Vediamo insieme cosa sta realmente accadendo nel mercato finanziario.

La ricerca sul ruolo dell’inflazione del costo dei fondi e della domanda di credito nella determinazione dei tassi di interesse rivela che quest’ultima è il fattore meno influente. La domanda di credito, infatti, si riflette nel term premium un indicatore che comprende tutto ciò che non è legato all’inflazione attesa o al costo atteso dei fondi.

Il ruolo del term premium nei tassi di interesse

Esaminando i dati del rendimento decennale e del term premium a 10 anni, emerge chiaramente che il term premium non spiega l’attuale aumento dei tassi di interesse. Questo significa che l’economia in crescita non è la causa principale del rialzo. Inoltre, se la crescita fosse responsabile, l’effetto sarebbe mediato principalmente dalla domanda di credito.

Analizzando i dati sul debito societario scopriamo che, nonostante l’aumento della domanda di finanziamenti per l’intelligenza artificiale il debito federale sta crescendo a un ritmo ancora più sostenuto. Questo suggerisce che la domanda di credito non è il motore principale dell’aumento dei tassi.

Spread aziendali e rendimenti obbligazionari

Se la domanda di credito fosse realmente responsabile del rialzo dei tassi, ci aspetteremmo che i rendimenti aziendali guidassero quelli dei Tesoro verso l’alto. Tuttavia, i dati mostrano che gli spread tra i titoli aziendali di qualità inferiore (BBB) e quelli spazzatura si stanno restringendo non allargando. Questo indica che non sono i rendimenti aziendali a trainare quelli dei Tesoro, ma piuttosto il contrario: sono i rendimenti dei Tesoro a spingere verso l’alto quelli aziendali.

In un contesto in cui alcuni analisti continuano a sostenere teorie non supportate dai dati, è fondamentale affidarsi a evidenze concrete. La scelta di ignorare queste evidenze può essere interpretata come un segnale di preoccupazione. Comprendere le vere dinamiche dietro l’aumento dei tassi di interesse è cruciale per prendere decisioni finanziarie informate.