Dimissioni di Keir Starmer e la successione laburista: Burnham favorito

Keir Starmer ha annunciato le dimissioni il 22 giugno 2026; rimarrà in carica fino alla nomina del successore. Andy Burnham, vincitore a Makerfield con il 55% dei voti, è il favorito per guidare il Labour e il governo.

Il 22 giugno 2026 Keir Starmer ha comunicato ufficialmente le sue dimissioni da primo ministro e da leader del Partito laburista con un discorso a Downing Street. Pur annunciando che resterà formalmente in carica fino a quando il partito non avrà scelto il nuovo capo, Starmer ha spiegato di accettare la decisione del gruppo parlamentare e di voler garantire una transizione ordinata al governo. La mossa segue settimane di tensioni interne e la rapida evoluzione della situazione politica nazionale.

La tabella di marcia del Labour e il ruolo di Makerfield

Il Labour ha fissato l’avvio della procedura per la scelta del successore il 9 luglio con l’obiettivo di completare la selezione in vista del congresso del partito a settembre. Nel frattempo Starmer rimarrà a Downing Street per evitare un vuoto istituzionale fino alla nomina del nuovo leader, che, essendo il partito di maggioranza, diventerà automaticamente primo ministro. Questa agenda interna è stata predisposta per consentire una fase di transizione controllata e per permettere ai candidati di presentare un programma di governo credibile ai colleghi parlamentari.

Il significato della vittoria a Makerfield

La svolta decisiva che ha accelerato le dimissioni è arrivata dalla suppletiva di Makerfield, dove Andy Burnham è stato eletto con il 55% dei consensi. Quel risultato — ottenuto in un collegio che aveva recentemente virato verso Reform — è interpretato come prova della capacità di Burnham di recuperare voti persi dal Labour e di fronteggiare la pressione dell’avanzata della destra. La vittoria ha convinto molti deputati laburisti che Burnham sia l’unico in grado di consolidare il consenso e arginare il rischio, evocato da alcuni sondaggi, di un forte balzo del partito guidato da Nigel Farage.

Andy Burnham: esperienza e sfide per un governo nazionale

Andy Burnham, già ministro nei governi di Tony Blair e Gordon Brown e per anni sindaco di Manchester, è tornato a Westminster giurando come deputato dopo il successo a Makerfield. Burnham ha ringraziato Starmer per la gestione del passaggio e ha delineato subito priorità pubbliche: stabilità economica lotta al costo della vita, investimenti nei servizi pubblici e politiche per l’abitazione e l’occupazione giovanile. Pur vantando una solida esperienza amministrativa a livello locale e ministeriale, la sua sfida sarà trasferire il consenso regionale su una scala nazionale e gestire questioni internazionali e di difesa che il governo ereditato lascia sul tavolo.

Allineamenti parlamentari e candidature interne

Tra i nomi che avevano manifestato interesse per la leadership figura Wes Streeting, ex ministro della Salute, che ha annunciato il suo ritiro dalla corsa e ha dichiarato il suo appoggio a Burnham. Questa convergenza indica una volontà di unire il partito attorno a una figura ritenuta capace di ricostruire l’unità interna. Il sostegno di pezzi significativi del gruppo parlamentare è risultato decisivo per convincere Starmer a facilitare una successione senza fratture pubbliche.

Reazioni esterne e implicazioni politiche

La notizia delle dimissioni ha provocato reazioni immediate: da un lato Nigel Farage ha invocato elezioni anticipate, sperando di capitalizzare la fase di incertezza; dall’altro alcuni leader internazionali, tra cui il presidente ucraino, hanno espresso riconoscenza per la cooperazione mantenuta con il governo britannico sotto la guida di Starmer. Anche funzionari europei hanno sottolineato il lavoro svolto nella relazione bilaterale, auspicando continuità nelle trattative già avviate.

Starmer, visibilmente commosso durante l’annuncio, ha richiamato i risultati raggiunti nel corso del suo mandato, citando progressi nei settori dell’economia, della sanità e della difesa, e ha ribadito l’intenzione di dedicare più tempo alla famiglia una volta lasciato l’incarico. Il quadro che si apre ora è di una transizione politica interna che dovrà rapidamente trasformarsi in un progetto governativo coerente qualora Burnham venga confermato come nuovo leader e primo ministro.