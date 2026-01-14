Diritto digitale in Italia: come affrontare le nuove sfide

Normativa in questione

Dal punto di vista normativo, il GDPR continua a rappresentare una pietra miliare per la data protection in Europa. Recentemente, sono state introdotte nuove linee guida dall’EDPB (European Data Protection Board) che ampliano le responsabilità delle aziende riguardo al trattamento dei dati personali.

Interpretazione e implicazioni pratiche

Queste nuove direttive ampliano il campo d’applicazione del GDPR e insistono sulla necessità di una GDPR compliance rigorosa. Le aziende devono ora implementare misure più sofisticate per garantire la protezione dei dati, con un focus particolare sulla trasparenza nei confronti degli utenti.

Cosa devono fare le aziende

Le aziende sono chiamate a rivedere le loro politiche di data protection, aggiornando i contratti con i fornitori e adottando tecnologie RegTech per monitorare il rispetto delle normative. È fondamentale istituire un team interno dedicato alla compliance.

Rischi e sanzioni possibili

Il rischio compliance è reale: le aziende che non rispettano le nuove normative possono incorrere in sanzioni significative, che possono arrivare fino al 4% del fatturato annuale. Questo non solo impatta le finanze, ma può anche danneggiare la reputazione aziendale.

Best practice per compliance

Per garantire la compliance, le aziende dovrebbero:

– Condurre audit regolari sui processi di trattamento dei dati;

– Formare il personale sulle normative in vigore;

– Implementare sistemi di monitoraggio per rilevare eventuali violazioni;