Disoccupazione Italia a giugno 2026: 5,7%, sotto la media UE

Il tasso di disoccupazione in Italia a giugno 2026 si attesta al 5,7%, secondo i dati diffusi da Eurostat. Questo valore è inferiore di 0,3 punti rispetto alla media dell’Unione Europea, che si ferma al 6%.
Rispetto al periodo precedente, il tasso di disoccupazione italiano è aumentato dello 0,4%, passando dal 5,3% al 5,7%.
Il dato posiziona l’Italia al di sotto della media UE, con un miglioramento relativo rispetto al contesto europeo. Tuttavia, l’aumento rispetto al periodo precedente segnala una tendenza al rialzo che merita attenzione.