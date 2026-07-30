Formazione in economia e finanziamento per il settore audiovisivo: tutto ciò che devi sapere

Un corso innovativo per approfondire le regole e le risorse finanziarie del settore audiovisivo, con il supporto di esperti e professionisti del settore.

Nel panorama dell’industria audiovisiva, la comprensione delle dinamiche economiche e finanziarie è diventata una competenza indispensabile. Per rispondere a questa esigenza, è stato ideato un corso di formazione dedicato all’economia e finanziamento per l’audiovisivo con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per navigare in un settore in continua evoluzione.

Il corso si propone di esplorare le regole normative e finanziarie che governano il settore, offrendo ai partecipanti una panoramica completa sui modelli di finanziamento e sulle strategie amministrative più efficaci. Un focus particolare sarà dedicato agli strumenti bancari e ai principali bandi regionali per aiutare i professionisti a identificare e sfruttare le risorse disponibili.

Perché partecipare al corso di economia e finanziamento per l’audiovisivo?

Finanziare un progetto audiovisivo è una sfida complessa, che richiede una profonda conoscenza dei meccanismi economico-finanziari e del quadro normativo di riferimento. Questo corso è stato progettato per fornire ai partecipanti le competenze necessarie per affrontare con successo questa sfida, attraverso un percorso formativo che combina teoria ed esercitazioni pratiche.

Tra i punti di forza del corso, la possibilità di dialogare direttamente con professionisti del settoreesponenti di Unicredit e produttori e distributori che condivideranno le loro esperienze. Alla fine del percorso, i partecipanti avranno acquisito una solida base economico-finanziaria e saranno in grado di interagire professionalmente sia con le banche che con gli enti pubblici.

Struttura e metodologia del corso

Il corso è suddiviso in tre moduli principali: Economia dell’audiovisivoModelli economici e finanziari e Amministrazione e Rendicontazione. La metodologia didattica si basa su un approccio learning by doing che integra lezioni teoriche con esercitazioni pratiche e momenti laboratoriali, per arricchire l’esperienza formativa e facilitare l’apprendimento.

Commissione scientifica

Un’apposita commissione scientifica, composta da eminenti esperti del settore e da specialisti della formazione, supervisionerà il piano didattico, la selezione degli studenti e la loro valutazione. La commissione è nominata dalla Direzione di Fondazione ANICA ACADEMY ETS e include professionisti di rilievo come Mauro Martani, Giampaolo Letta, Annachiara Pumilia, Francesca Medolago Albani e Sergio Del Prete.

Informazioni pratiche

Il corso avrà una durata di circa 70 ore, articolate su tre mesi, a partire da. Le lezioni si svolgeranno in modalità ibrida: online, con appuntamenti di tre ore due o tre sere a settimana, e in presenza, con masterclass della durata di circa 6 ore presso la sede di Anica Academy ETS a Roma.

Il costo d’iscrizione è di 2.000 euro, con una tariffa agevolata di 1.700 euro per le iscrizioni entro il 26 luglio 2026. Sono previste ulteriori agevolazioni per le aziende che iscrivono almeno due dipendenti e per gli ex studenti di altri corsi di Anica Academy. La Fondazione Veneto Film Commission offre due accessi gratuiti riservati a partecipanti residenti in Veneto.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi, è possibile inviare una mail a economia.audiovisivo@, specificando nel testo il proprio nome e cognome.