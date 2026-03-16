Divergenze tra S&P 500 e deficit federale: che cosa osservare

Negli ultimi mesi si è creata una narrativa duplice: da un lato i principali indici azionari mostrano ancora performance complessive positive, dall’altro emergono segnali di fragilità sotto la superficie.

Il fenomeno si spiega con la forte concentrazione dei rendimenti in poche società, fenomeno riassunto dalla dicitura Magnificent 7, e con l’aumento dell’incertezza geopolitica che pesa sulle prospettive di breve termine. Dati e analisi recenti indicano che le medie aggregate possono mascherare divergenze significative tra settori e gruppi di titoli.

Parallelamente, il quadro fiscale degli Stati Uniti sta diventando sempre più oneroso: l’accelerazione degli oneri degli interessi e una rettifica contabile legata al debito studentesco hanno ampliato il deficit federale. Questi sviluppi fiscali non sono indipendenti dalle condizioni di mercato: il costo del finanziamento pubblico e le aspettative sui tassi influenzano i prezzi degli asset e la propensione al rischio degli investitori.

Divergenze nel mercato azionario

Osservando il S&P 500 a livello aggregato si perde il dettaglio della composizione dei rendimenti. Fonti come Yardeni mostrano che i valori di price-forward earnings ratio non sono omogenei tra i titoli: alcune componenti rimangono scambiate a multipli elevati mentre altre sono offerte a valutazioni molto più contenute (dati consultati, accessed 3/15/2026). Questa disomogeneità significa che una correzione concentrata in pochi titoli può trasformarsi rapidamente in una riduzione significativa dell’indice, anche se la media sembra stabile.

Il ruolo delle sette grandi

La maggior parte della crescita dell’ultimo anno è stata assorbita dalle Magnificent 7, gruppi tecnologici e piattaforme di ampia capitalizzazione che hanno guidato i mercati. Tuttavia, gli indici di rendimento mostrano che l’indice prezzo delle Magnificent 7 è attualmente sceso di circa il 16% rispetto al picco, in termini logaritmici, mentre l’indice ex-Magnificent 7 ha seguito traiettorie differenti (dati Bloomberg, accessed 3/15/2026). Questo grado di concentrazione lascia i mercati esposti a correzioni se il sentimento cambia e se l’incertezza aumenta.

Geopolitica e canali di trasmissione delle turbolenze

Le tensioni militari e le prospettive di un conflitto prolungato tra Stati coinvolti in regioni chiave del petrolio generano timori di shock sull’offerta energetica. Per definizione, uno shock petrolifero è un aumento repentino e significativo del prezzo del petrolio che altera le dinamiche macroeconomiche, la crescita e l’inflazione. Molti modelli rapidi applicati alle dinamiche dei mercati cercano di interpretare queste situazioni come semplici shock di offerta, ma la realtà è spesso più complessa perché l’effetto sui mercati azionari passa anche attraverso canali di fiducia e di rischio percepito.

Perché l’incertezza aggrava le correzioni

Quando sale l’incertezza, gli investitori tendono a ridurre l’esposizione a titoli valutati per crescita futura elevata e a preferire asset più difensivi. Questo spostamento può amplificare movimenti di prezzo in determinati segmenti del mercato, trasformando una perdita mirata in una correzione più ampia. In questa dinamica, l’avversione al rischio e la volatilità diventano moltiplicatori: più il sentiment peggiora, più la pressione sui titoli costosi aumenta.

Pressione sul bilancio federale degli Stati Uniti

I dati ufficiali mostrano che il deficit federale ha toccato circa 1,9 trilioni di dollari per gli 11 mesi fino ad agosto, un incremento del 24% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo il Dipartimento del Tesoro. Solo ad agosto il disavanzo è stato di 380 miliardi di dollari, a fronte di un surplus nel corrispondente mese del 2026 dopo le rettifiche di calendario. Gran parte della variazione mensile è riconducibile a una rettifica contabile legata alla decisione della Corte Suprema di bocciare il piano di condono del debito studentesco, che ha comportato un aumento di 319 miliardi di dollari nel deficit dall’inizio dell’anno.

Onere degli interessi e composizione delle entrate

Gli oneri degli interessi sul debito in essere sono cresciuti fino a 1,05 trilioni di dollari nei primi 11 mesi dell’anno fiscale, segnando un aumento del 30% rispetto al 2026; un livello senza precedenti annuali in termini nominali. Il tasso medio ponderato sul debito fruttifero era pari al 3,35% a fine agosto, in aumento di 43 punti base rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e al livello più alto dal 2009. Le entrate hanno beneficiato inoltre di circa 135 miliardi di dollari di imposte differite, legate a pagamenti spostati nel tempo per calamità, che hanno temporaneamente gonfiato i ricavi fiscali; al netto di queste voci il deficit risulterebbe più ampio di circa il 7% rispetto all’anno precedente.

Conseguenze e possibili scenari

L’aumento dei costi di servizio del debito implica minore spazio fiscale per politiche espansive e maggior sensibilità del bilancio ai rialzi dei tassi. Dal lato dei mercati, il combinato di forte concentrazione dei rendimenti azionari e di un bilancio pubblico più vulnerabile può intensificare le reazioni a shock esogeni. Come osservato in commenti analitici, compresi quelli pubblicati su Econbrowser, la relazione quantitativa tra questi fattori non è lineare, ma un aumento dell’incertezza resta un potenziale catalizzatore per una correzione sostenuta.