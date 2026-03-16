Percorsi 2026 per scuola e professioniste: educazione finanziaria e Donne in digitale

Il panorama della formazione italiana propone due percorsi pensati per pubbliche istituzioni scolastiche e per chi vuole rafforzare le proprie competenze professionali.

Da un lato c’è un progetto rivolto agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado che mette al centro la educazione finanziaria con format multimediali e attività interattive. Dall’altro, una iniziativa dedicata alle donne che desiderano potenziare la presenza online e le capacità imprenditoriali sfruttando le tecnologie digitali e il PNRR come volano di opportunità.

Entrambi i programmi combinano momenti sincroni e asincroni: webinar trasmessi in diretta e percorsi di e learning fruibili in autonomia. Le attività sono progettate per essere compatibili con l’orario scolastico e con gli impegni lavorativi, offrendo anche riconoscimenti formali come attestati di competenza e la possibilità di riconoscere ore di PCTO per le scuole. Qui di seguito trovi un quadro organizzato, i contenuti principali e le istruzioni operative per partecipare.

Io Penso Positivo: cosa offre alle scuole

Il progetto dedicato alle scuole superiori propone un percorso modulare pensato per studenti del terzo, quarto e quinto anno. Le classi possono scegliere di seguire uno o più webinar denominati live show, organizzati in date prestabilite e fruibili durante l’orario scolastico. A complemento dei live show, gli studenti possono registrarsi alla piattaforma e seguire un agile percorso di e learning accessibile anche al di fuori dell’orario scolastico, con livelli di certificazione che prevedono attestati di riconoscimento delle competenze fino all’advanced level.

Modalità di fruizione e incentivi

Le attività includono test di valutazione, premi per i migliori classificati e persino una caccia al tesoro finanziaria che trasforma l’apprendimento in un gioco didattico. Le scuole possono riconoscere ore di PCTO sia per gli studenti che partecipano ai live show sia per chi completa i moduli online. Tutti gli incontri vengono trasmessi in diretta streaming e i docenti ricevono il link per il collegamento il giorno precedente all’evento. Sul sito del progetto sono pubblicati aggiornamenti, il calendario dei live show e la call to action relativa alle attività premio.

Donne in digitale: tre edizioni per competenze pratiche

Donne in digitale è un percorso gratuito pensato per sostenere l’imprenditorialità femminile e la crescita professionale delle donne in molti ruoli: imprenditrici, aspiranti tali, libere professioniste, lavoratrici autonome, dipendenti del settore privato, volontarie del terzo settore e componenti dei Comitati per l’imprenditoria femminile. Il programma è realizzato nell’ambito del Piano nazionale per l’imprenditorialità femminile e si avvale delle risorse del PNRR, con il contributo di Invitalia e Unioncamere.

Calendario e iscrizioni

Per il 2026 sono previste tre edizioni distinte. L’edizione 1 si svolge dal 7 al 21 Aprile. L’edizione 2 va dal 23 Aprile all’11 Maggio. L’edizione 3 è programmata dal 13 al 27 Maggio. Le procedure di iscrizione hanno scadenze precise per ogni tornata: la prima edizione accetta iscrizioni fino alle ore 12.00 del 2/4/2026, la seconda dal 31/3/2026 fino alle ore 12.00 del 20/4/2026 e la terza dal 26/4/2026 fino alle ore 12.00 del 12/5/2026. I link per registrarsi sono pubblicati sui canali ufficiali e sui moduli predisposti per ciascuna edizione.

Contenuti, metodologia e vantaggi pratici

Il percorso Donne in digitale si articola in quattro moduli formativi e tre bootcamp operativi. Gli argomenti spaziano dalla progettazione della presenza online al e commerce, dalla costruzione del sito web all’uso strategico dei social media, fino alla creazione di contenuti con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Le attività si svolgono prevalentemente in webinar e prevedono una frequenza minima attestata di 16 ore su 20, con materiali scaricabili e programmi didattici accessibili ai partecipanti.

Perché partecipare: benefici concreti

Entrambi i percorsi offrono vantaggi tangibili: per le scuole una proposta formativa modulare che facilita l’inserimento di educazione finanziaria nei piani didattici e la possibilità di valorizzare il PCTO; per le donne professioniste l’opportunità di acquisire competenze digitali spendibili sul mercato e di accedere a strumenti pratici per la comunicazione e il commercio online. Inoltre, la partecipazione è spesso gratuita e corredata da attestazioni che certificano il percorso seguito.

Per informazioni più dettagliate, materiali didattici, calendari e aggiornamenti relativi al progetto per le scuole è possibile consultare la piattaforma del progetto e il sito dedicato. Per Donne in digitale sono disponibili il programma didattico e i calendari delle lezioni, oltre a un indirizzo email per richieste dirette e supporto alle iscrizioni.