Una piattaforma semplice, senza wallet né sorprese fiscali, per chi vuole entrare nel mondo crypto.

Il 6 ottobre 2026 l’exchange italiano Cryptosmart ha messo a disposizione del pubblico una novità denominata Easy. Si tratta di una soluzione pensata per chi desidera avvicinarsi alle criptovalute ma è intimorito dalla complessità tecnica e dalla gestione dei tributi. Il servizio è il primo prodotto lanciato dopo l’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività (CASP) rilasciata dalla Consob ai sensi del regolamento MiCAR, e offre più di trenta token selezionati in base a capitalizzazione, liquidità e conformità normativa.

Una soluzione pensata per i neofiti delle criptovalute

Easy elimina la necessità di conoscere l’order book, i termini specifici o di gestire chiavi private. L’utente sceglie la cripto desiderata, indica l’importo in euro e visualizza immediatamente il prezzo garantito, le commissioni incluse e la quantità netta che riceverà. Dopo una semplice conferma, l’operazione è conclusa; la vendita segue lo stesso iter, senza passaggi nascosti.

Acquisto in pochi click, prezzo garantito e commissioni incluse

Il processo di acquisto è organizzato in un’unica schermata del profilo Cryptosmart, dove sono disponibili i saldi, l’andamento storico e pulsanti rapidi per depositare o prelevare euro. Non vi è alcun wallet esterno da custodire: tutti i token rimangono nella custodia dell’exchange, già autorizzata a gestire la sicurezza delle monete digitali.

Vendita altrettanto immediata, senza wallet esterno

Quando si decide di vendere, il sistema mostra in anticipo il valore netto che l’utente incasserà, comprensivo di commissioni. Non è necessario confermare più volte o temere variazioni di prezzo al momento dell’esecuzione: l’interfaccia blocca il valore al momento della conferma, garantendo trasparenza totale.

Fiscalità semplificata grazie al regime amministrato

Easy è integrato con il Regime Fiscale Amministrato previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 461/1997 e esteso alle crypto-attività dalla Legge di Bilancio 2023. In pratica, Cryptosmart agisce da sostituto d’imposta ad ogni vendita calcola l’imposta sostitutiva sulla plusvalenza (attualmente al 33%), la trattiene e la versa direttamente all’Agenzia delle Entrate, compensando eventuali minusvalenze entro i limiti di legge.

Come funziona il meccanismo di sostituto d’imposta

L’investitore riceve sul suo conto il netto delle operazioni, già al netto delle tasse. Non è più necessario compilare la propria dichiarazione per le cripto detenute su Cryptosmart, anche se provengono da altri exchange o da wallet personali, purché siano trasferite sulla piattaforma. Questa modalità è analoga a quella utilizzata per azioni, ETF e obbligazioni da decenni.

Cryptosmart: l’exchange italiano autorizzato da MiCAR

Fondato a Perugia e partecipato dalla storica Banca Popolare di Cortona, Cryptosmart ha ricevuto la delibera Consob n. 24047 il 24 giugno 2026, consentendogli di operare come CASP su tutto il territorio dell’Unione europea. Oltre all’attività di compravendita, la piattaforma offre servizi di custodia e staking, rispettando le normative antiriciclaggio e garantendo assistenza clienti in lingua italiana.

L’introduzione di Easy rappresenta quindi un passo decisivo verso una fruizione più ampia delle cripto-valute in Italia, con operatività, sicurezza e gestione fiscale racchiuse in un unico prodotto nazionale.