I rendimenti delle obbligazioni francesi continuano a salire, spingendo lo spread con i Bund a livelli quasi quinquennali.

Il mercato obbligazionario europeo resta sotto pressione: i rendimenti dei titoli di Stato francesi non trovano tregua e si aggirano intorno ai valori più alti registrati negli ultimi due decenni. La situazione è alimentata da timori fiscali legati alla proposta di bilancio del governo, che potrebbe incontrare difficoltà in un Parlamento fortemente frammentato.

Il rialzo dei rendimenti dell’OAT francese

Il decennale francese ha chiuso la scorsa settimana con un costo di finanziamento pari al 4,9%, in leggera crescita di 2 punti base rispetto al giorno precedente. Venerdì, il valore aveva toccato il picco di 4,993%, il livello più elevato dal 2002, spingendo gli investitori a rivalutare il rischio di credito della Francia. L’annuncio della nuova legge di bilancio, percepito come vulnerabile alle divisioni parlamentari, ha aumentato le preoccupazioni fiscali e,

Reazioni del mercato e dichiarazioni di esperti

Hauke Siemssen, strategist sui tassi di Commerzbank ha sottolineato che “non è ancora il momento di fare previsioni azzardate, poiché l’accordo sul budget francese resta incerto e la BCE è poco incline a intervenire direttamente sugli spread”. Questa visione suggerisce che la pressione sui rendimenti potrebbe persistere finché non emergerà una chiara via d’uscita politica.

Bund tedesco e allargamento dello spread franco-tedesco

Il Bund a 10 anni è salito di 3 punti base, raggiungendo il 3,45% e sfiorando il livello del 3,5% in alcune contrattazioni. Nonostante il lieve rialzo, il bund rimane più stabile rispetto al fratello francese. Lo spread tra i titoli di Stato francesi e quelli tedeschi a 10 anni si è ristabilito a 145 punti base, dopo aver toccato venerdì i 158,67 punti base, il picco più alto da quasi quindici anni.

Significato di uno spread storico

Un spread così ampio è tradizionalmente interpretato come un segnale di crescente incertezza sul credito francese e, di riflesso, sulla stabilità fiscale dell’Eurozona. Mentre il Bund continua a beneficiare della reputazione di «refugio sicuro», la disparità con l’OAT può influenzare le decisioni di allocazione degli investitori sia istituzionali sia retail.

Andamento del BTP italiano nel contesto europeo

Anche l’Italia non è immune alle turbolenze: il BTP decennale ha chiuso a un rendimento annuo del 4,63%. Sebbene più elevato rispetto al Bund, resta al di sotto del livello francese, indicando una percezione di rischio intermedia tra le due economie. Il confronto evidenzia come le tensioni fiscali francesi possano avere effetti di contagio su altri mercati sovereign.