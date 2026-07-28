Economia e big data: i corsi di laurea triennale e magistrale disponibili

Scopri le novità sui corsi di laurea in economia per l'anno accademico 2026/2026, con un focus su economia e big data, economia dell'ambiente e sviluppo sostenibile, e molto altro.

L’università offre una vasta gamma di percorsi formativi in economia per l’anno accademico 2026/2026, con un’attenzione particolare all’integrazione tra economia e big data. I corsi di laurea triennale e magistrale sono progettati per fornire competenze avanzate e specializzate, rispondendo alle esigenze del mercato del lavoro moderno.

Le attività didattiche si svolgeranno interamente in presenza, con l’inizio delle lezioni previsto per il 29 . Gli studenti sono invitati a iscriversi alle classi Moodle degli insegnamenti di loro interesse il prima possibile.

Corsi di laurea triennale in economia e big data

Il corso di laurea triennale in Economia e big data (classe L-33) è strutturato per offrire una solida base teorica e pratica. Nel primo anno gli studenti affronteranno materie fondamentali come matematica, statistica e informatica. Nei secondo e terzo anno il percorso si arricchisce con corsi avanzati di economia aziendale, finanza e analisi dei dati.

Strumenti complementari alla didattica

L’università prevede strumenti complementari alla didattica per rendere l’apprendimento più accessibile ed inclusivo. Tra questi, sistemi di acquisizione audio/video, didattica asincrona e materiale didattico multimediale. Questi strumenti sono particolarmente utili per studenti con fragilità prolungata o permanente, soggetti a misure restrittive della libertà personale, o appartenenti a categorie specifiche individuate dall’art. 39 e 40 del Regolamento Carriera.

Gli studenti interessati possono inviare richiesta agli uffici di Ateneo seguendo le istruzioni contenute nella pagina dedicata. La richiesta verrà esaminata per verificarne la conformità ai requisiti indicati nelle linee guida e, in caso di validazione, sottoposta ai docenti interessati per acquisire il consenso e l’indicazione della modalità di fruizione consentita.

Corsi di laurea magistrale

Per chi desidera approfondire ulteriormente le proprie conoscenze, l’università offre una serie di corsi di Laurea magistrale. Tra questi, Economia dell’ambiente, lavoro e sviluppo sostenibile (classe LM-56), Scienze economiche (classe LM-56), Economia aziendale (classe LM-77), Economia e management (classe LM-77), Finanza e impresa (interclasse LM-16, LM-77) e Economia e gestione della trasformazione digitale (interclasse LM-56, LM-77).

Questi percorsi formativi sono progettati per fornire competenze avanzate e specializzate, rispondendo alle esigenze del mercato del lavoro moderno. Gli studenti avranno l’opportunità di approfondire tematiche specifiche e di acquisire competenze pratiche attraverso stage e progetti di ricerca.

Calendario didattico

Il calendario didattico per l’anno accademico 2026/2026 è stato strutturato per garantire un percorso formativo completo e articolato. Le lezioni del primo semestre inizieranno il 29 e si concluderanno il 20 . La sessione invernale di esami si terrà dal 7 al 28 .

Le lezioni del secondo semestre inizieranno il 2 e si concluderanno il 30 . La sessione estiva di esami si terrà dal 3 giugno 2026 al 31 luglio 2026 mentre la sessione autunnale avrà inizio il 1 e terminerà il 26 .

Per le matricole delle lauree triennali, è disponibile un vademecum che presenta le informazioni essenziali per entrare a far parte della comunità accademica.

Non sono ammessi cambi di cattedra per l’anno accademico 2026/2026. Gli studenti sono invitati a consultare il calendario didattico per pianificare al meglio il proprio percorso formativo.