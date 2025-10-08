Edgardo Ferrati entra a far parte di Valpharma Group come Direttore delle Relazioni Pubbliche

Dal mese di ottobre, Edgardo Ferrati assumerà ufficialmente il ruolo di Public Affairs Director presso il Valpharma Group, una delle principali multinazionali nel settore farmaceutico e nutraceutico.

Questa nomina avviene sotto la direzione della presidente Alessia Valducci, segnando un passo significativo per l’azienda.

Il profilo di Edgardo Ferrati

Edgardo Ferrati, nato nel 1978, ha maturato un’ampia esperienza nel settore delle relazioni istituzionali e del lobbying, operando per oltre venti anni sia in Italia che all’estero. La sua carriera ha avuto inizio in contesti di alta sicurezza e analisi politica, con incarichi che lo hanno portato a lavorare a Washington D.C. e Vienna. Ha successivamente ampliato le sue competenze presso il Parlamento Europeo e nelle istituzioni italiane, inclusi la Camera e il Senato. Durante questo periodo, ha collaborato con figure di spicco, come l’ex presidente della Camera, Luciano Violante.

Un percorso professionale diversificato

Prima dell’arrivo in Valpharma Group, Ferrati ha ricoperto un importante incarico come direttore delle relazioni istituzionali del Gruppo Seingim. La sua esperienza è stata ulteriormente arricchita dalla collaborazione con la Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine. Questa varietà di ruoli ha consentito a Ferrati di sviluppare una visione strategica unica, unendo competenze pratiche a una profonda conoscenza dei processi decisionali sia a livello nazionale sia europeo.

La nuova sfida in Valpharma Group

Con l’ingresso di Ferrati in Valpharma Group, l’azienda si prepara ad affrontare nuove sfide nel panorama farmaceutico. La sua esperienza nelle relazioni con le istituzioni e la sua abilità nel lobbying rappresentano un vantaggio strategico per l’azienda, che intende rafforzare la propria presenza sul mercato e migliorare l’interazione con i decisori politici.

Obiettivi futuri e strategie

In qualità di Public Affairs Director, Ferrati avrà il compito di implementare strategie efficaci per promuovere le iniziative del gruppo, creando sinergie con enti governativi e altre organizzazioni. La sua profonda comprensione delle dinamiche politiche e delle normative europee sarà cruciale per navigare in un contesto complesso e in continua evoluzione, quale è il settore farmaceutico.

L’ingresso di Edgardo Ferrati nel Valpharma Group segna un nuovo capitolo per la sua carriera e rappresenta una mossa strategica per l’azienda. Grazie alla sua vasta esperienza e alle competenze consolidate, Ferrati potrà contribuire in modo significativo al futuro di Valpharma. Il suo approccio orientato ai risultati e la solida base di conoscenze lo rendono particolarmente adatto per affrontare le sfide che attendono il gruppo.