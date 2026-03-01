Esplosione in palazzo a Milano: cosa sappiamo e come procede il soccorso

Esplosione in palazzo del centro di Milano: bilancio provvisorio e operazioni in corso

AGGIORNAMENTO ORE 07:42.

Un’esplosione ha interessato un edificio residenziale nel centro di Milano, causando crolli parziali e numerosi feriti. Sul posto operano le autorità per soccorrere le persone e mettere in sicurezza l’area.

Chi: residenti e passanti presenti nell’area, forze dell’ordine, vigili del fuoco e mezzi di soccorso. Le squadre di emergenza stanno evacuando gli edifici adiacenti.

Cosa: un’esplosione che ha provocato danni strutturali e feriti. I vigili del fuoco hanno segnalato crolli parziali e operano per individuare eventuali persone intrappolate.

Quando: l’evento è avvenuto questa mattina alle 07:42 locali, orario riportato dalle autorità intervenute. Le operazioni di soccorso sono in corso.

Dove: corso centrale nel cuore di Milano, zona attualmente isolata dalle autorità per motivi di sicurezza. L’area rimane transennata e l’accesso è consentito solo ai mezzi di soccorso.

Perché: le cause sono in fase di accertamento. Le ipotesi iniziali includono una possibile fuga di gas o un incidente tecnico. Le autorità hanno dichiarato di non avere al momento elementi che lascino ipotizzare una matrice dolosa; le verifiche tecniche proseguono.

Fatto principale

AGGIORNAMENTO ORE 07:42. Sul posto i nostri inviati confermano un vasto dispiegamento di soccorso e sicurezza.

I vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento e stabilizzazione della struttura.

Il 118 segnala almeno 12 feriti trasferiti in ospedale, di cui tre in condizioni serie.

Dettagli operativi e sicurezza

La zona è stata delimitata e diverse strade sono state chiuse al traffico per motivi di sicurezza.

Le squadre di protezione civile stanno predisponendo punti di primo soccorso e aree di raccolta per gli sfollati.

Carabinieri e polizia locale coordinano l’evacuazione degli edifici contigui e gestiscono i flussi veicolari.

Fonti ufficiali: «Stiamo procedendo con gli accertamenti tecnici e con il censimento dei residenti», ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco.

Cronologia degli eventi

AGGIORNAMENTO ORE 07:42. Sul posto i nostri inviati confermano le operazioni di soccorso in corso.

07:42 – Segnalazione dell’esplosione al centralino unico di emergenza.

07:50 – Arrivo delle prime squadre dei vigili del fuoco e del 118.

08:15 – Evacuazione degli edifici adiacenti; istituzione della zona rossa.

09:05 – Prime valutazioni strutturali: crolli parziali al terzo e quarto piano.

Impatto sui cittadini

I commercianti della zona sono stati invitati a non aprire e a collaborare con le forze dell’ordine. Alcuni residenti, ancora sotto shock, ricevono assistenza da operatori della Protezione Civile e da psicologi inviati sul posto.

Prossimi passi e verifiche

Le autorità tecniche procederanno alla lettura degli impianti e alla ricerca di eventuali tracce di gas. Sono attesi i rilievi degli esperti e l’intervento dei periti comunali per valutare la stabilità dell’intero isolato.

La situazione si evolve rapidamente: le verifiche strutturali determineranno l’eventuale estensione della zona rossa e le tempistiche per il rientro dei residenti.

La priorità resta il soccorso ai feriti e la messa in sicurezza dell’area. Aggiornamenti saranno diffusi non appena disponibili.

Nota del reporter: sul posto i nostri inviati confermano la presenza massiccia dei soccorsi e delle forze dell’ordine. La situazione è sotto monitoraggio e il testo sarà aggiornato con nuovi sviluppi verificati.

AGGIORNAMENTO ORE 09:30: le autorità comunicano che il numero dei feriti è salito a 15; tre persone sono in codice rosso. Le verifiche sulle cause restano in corso.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00: la zona rossa è stata estesa; alcuni edifici limitrofi sono stati sottoposti a sgombero precauzionale. La situazione si evolve rapidamente: le verifiche strutturali determineranno l’eventuale ulteriore estensione della zona e le tempistiche per il rientro dei residenti.