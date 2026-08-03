Etf attivi: perché stanno rivoluzionando la gestione dei portafogli

Gli Etf attivi stanno rivoluzionando il mondo degli investimenti. Scopri come stanno cambiando le strategie dei portafogli e quali sono i pregiudizi da abbandonare.

Gli Etf attivi stanno diventando sempre più popolari tra gli investitori, ma ancora oggi persistono alcune convinzioni errate su questi strumenti finanziari. Tradizionalmente associati alla gestione passiva, gli Etf attivi stanno dimostrando di offrire vantaggi significativi, soprattutto in mercati caratterizzati da elevata volatilità e incertezza.

Secondo l’indagine Global Investor Insights Survey 2026 di Schroders, oltre il 90% degli investitori vede un ruolo per gli Etf attivi nei propri portafogli. Questi strumenti offrono flessibilità, liquidità e trasparenza, rendendoli ideali per una gestione attiva del portafoglio.

I vantaggi operativi degli Etf attivi

Uno dei miti più comuni è che gli Etf attivi siano semplicemente fondi comuni meno costosi. Tuttavia, la realtà è molto più complessa. Gli investitori stanno scoprendo che gli Etf attivi offrono una serie di vantaggi operativi che li rendono strumenti preziosi in qualsiasi contesto di mercato.

Tra i principali vantaggi ci sono la liquidità infragiornaliera la possibilità di negoziare ai prezzi di mercato e una maggiore trasparenza del portafoglio. Questi benefici sono particolarmente importanti in periodi di mercati sotto stress quando la flessibilità e la rapidità di esecuzione possono fare la differenza.

Etf attivi: strumenti per il lungo termine

Un’altra convinzione errata è che gli Etf attivi siano utili solo per operazioni tattiche di breve periodo. In realtà, questi strumenti stanno dimostrando di essere mattoni flessibili con cui costruire portafogli diversificati e bilanciati.

Gli investitori stanno utilizzando gli Etf attivi per una varietà di funzioni, tra cui la diversificazione la gestione del rischio e il posizionamento tattico. Inoltre, molti li utilizzano come parcheggio temporaneo degli attivi durante i cambiamenti di allocazione, rendendoli strumenti versatili per qualsiasi strategia di investimento.

Trasparenza e gestione attiva

Un ultimo mito da sfatare è che gli Etf attivi siano poco trasparenti. In realtà, molti Etf attivi Ucits pubblicano quotidianamente la composizione completa del portafoglio, offrendo un livello di dettaglio superiore rispetto ai tradizionali fondi comuni.

Questa trasparenza è particolarmente importante per gli investitori che cercano di comprendere meglio le strategie di gestione attiva e di prendere decisioni informate. Inoltre, gli Etf attivi offrono accesso a strategie non disponibili nella forma di fondo comune, rendendoli strumenti preziosi per una gestione attiva del portafoglio.

In generale, gli investitori attribuiscono particolare valore alla gestione attiva nelle aree meno coperte dalla ricerca, come le azioni di società a piccola e media capitalizzazione le azioni dei mercati emergenti e le strategie tematiche o settoriali. Tuttavia, rimangono alcune note dolenti, tra cui lo storico di performance limitato e la scarsa trasparenza sul processo di gestione attiva.