Debito e investimenti delle hyperscalers: cosa sta cambiando nel 2026

Le hyperscalers stanno affrontando una crescita esponenziale del debito e degli investimenti in AI. Scopri come stanno gestendo questa sfida e cosa significa per il mercato.

Nel 2026, le hyperscalers stanno affrontando una sfida senza precedenti: la gestione di un debito in rapida crescita e di investimenti massicci in tecnologie AI. Questo fenomeno, che ha visto un’accelerazione significativa negli ultimi mesi, sta cambiando il panorama finanziario delle grandi aziende tech.

Le proiezioni indicano che il free cash flow delle hyperscalers dovrebbe aumentare a partire dal 2028, ma questa è solo una previsione. Nel frattempo, le aziende stanno facendo affidamento su finanziamenti esterni per sostenere i loro piani di spesa in conto capitale.

L’esplosione del debito delle hyperscalers

Le ultime relazioni trimestrali delle hyperscalers mostrano che i loro piani di spesa sono in pieno svolgimento, con Amazon che ha addirittura aumentato le sue previsioni di spesa in conto capitale. Questo significa che ulteriori emissioni di obbligazioni sono all’orizzonte, dopo un già impressionante debt orgy.

I numeri rivelano un vero e proprio borrowing binge che è più grande e più complesso di quanto appare sui documenti ufficiali. Secondo S&P Global le hyperscalers e le entità correlate come Nvidia hanno emesso $225 miliardi in obbligazioni solo nel 2026, con un aumento del 973,7% rispetto alla metà dell’anno. Sono in pista per emettere $400 miliardi per l’intero anno.

Il mercato mostra segni di stanchezza

Tuttavia, i mercati stanno mostrando segni di stanchezza dopo aver assorbito questo fiume di debito in così poco tempo. S&P Global ha avvertito che le hyperscalers stanno ora pagando un premio più alto rispetto ai rendimenti delle obbligazioni prive di rischio.

“I partecipanti al mercato stanno diventando diffidenti nei confronti dell’aumento rapido dell’indebitamento da parte di emittenti precedentemente caratterizzati da flussi di cassa forti e affidabili” ha affermato il rapporto.

Allo stesso tempo, il governo federale ha bisogno che gli investitori acquistino tutto il debito in uscita dal Dipartimento del Tesoro, con un deficit di bilancio previsto per quest’anno fiscale di quasi $2 trilioni.

Il debito nascosto delle hyperscalers

Il totale ufficiale delle obbligazioni che sta arrivando sul mercato sottovaluta tutto il vero e proprio indebitamento in corso per finanziare il boom dell’AI. Secondo uno studio di Nikkei il cosiddetto debito nascosto delle grandi aziende tech statunitensi è esploso di otto volte in soli quattro anni, raggiungendo $1,65 trilioni. Questa cifra non appare nei bilanci e supera i $1,35 trilioni di debito che invece compaiono nei bilanci.

Questi debiti nascosti possono consistere in accordi di acquisto a lungo termine per unità di elaborazione grafica e server, o accordi di locazione con operatori di data center. Sono pratiche legittime secondo le norme contabili e non sono completamente nascoste, poiché vengono spesso divulgate nelle note ai bilanci trimestrali piuttosto che nel bilancio stesso.

Moody’s ha segnalato accordi fuori bilancio in un recente rapporto, stimandoli a $1,2 trilioni con più di $820 miliardi di questi attribuiti a data center ancora in costruzione. L’agenzia di rating ha descritto questi accordi come passività equivalenti al debito che lasceranno le aziende responsabili di significativi pagamenti di affitto in futuro.

La transizione verso modelli asset-heavy

Nonostante tutte queste obbligazioni, Moody’s ha affermato che le hyperscalers hanno ancora alcuni dei bilanci più robusti del mondo aziendale e che i loro rating di investimento non sono a rischio immediato.

Tuttavia, le grandi aziende tech stanno subendo un cambiamento fondamentale, come dimostrato dalla loro spesa e dal loro indebitamento senza precedenti. “Precedentemente, queste aziende si basavano su strutture asset-light centrate su software, proprietà intellettuale e servizi cloud scalabili che richiedevano investimenti di capitale modesti” ha affermato Moody’s. “La transizione da modelli asset-light a modelli asset-heavy richiede livelli senza precedenti di investimento e raccolta di capitale”.

Le hyperscalers stanno affrontando una sfida senza precedenti nel 2026, con un debito in rapida crescita e investimenti massicci in tecnologie AI. Nonostante le sfide, queste aziende continuano a mostrare una resilienza impressionante e una capacità di adattamento che le posizionano come leader nel panorama tecnologico globale.