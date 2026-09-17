Investi in ETF con Satispay: costi trasparenti, PAC gratuiti e quote da 1 €.

Satispay, la super app italiana nata nel 2015 e già utilizzata da più di 6,5 milioni di utenti, ha ampliato il proprio ecosistema includendo un servizio dedicato a Azioni e ETF. L’obiettivo è rendere l’investimento accessibile a chiunque, anche a chi parte con pochi euro, garantendo una struttura di costi semplice e priva di sorprese. In questo articolo analizziamo le caratteristiche principali dell’offerta, le commissioni applicate, i piani di accumulo (PAC) e gli aspetti fiscali e di sicurezza.

Conto titoli gratuito e commissione fissa per ogni operazione

Il conto titoli di Satispay non prevede alcun canone di gestione: il costo è nullo (0,00 €). L’unica spesa ricade sulla singola operazione di acquisto o vendita, con una commissione fissa di 0,89 € per ordine, indipendentemente dall’importo scambiato. Per esempio, un ordine da 500 € ha la stessa tariffa di 0,89 € di un ordine da 10 €. Oltre a questa voce, l’investitore deve considerare il TER dell’ETF e le imposte previste dalla normativa vigente; il documento dei costi ex-ante è disponibile nell’app per ogni operazione.

Piani di accumulo (PAC) su ETF: zero commissioni su una selezione Vanguard

Satispay collabora con Vanguard uno dei più grandi gestori al mondo, per offrire piani di accumulo ricorrenti su una serie di ETF selezionati senza alcuna commissione di acquisto. L’investitore può impostare un PAC a partire da 1 € con cadenza settimanale o mensile e scegliere il giorno di esecuzione più comodo. Per tutti gli altri ETF la commissione resta fissa a 0,89 € per ordine; tuttavia, questi ultimi mantengono comunque la possibilità di investimento frazionario.

Dettagli operativi del PAC

Il meccanismo è totalmente automatizzato: una volta definito importo, frequenza e ETF, il “pilota automatico” esegue gli acquisti al prezzo di mercato disponibile al momento dell’elaborazione. Questo approccio favorisce la disciplina dell’investimento a lungo termine; secondo i dati di utilizzo, due investitori su tre hanno già attivato un PAC, dimostrando una chiara propensione al risparmio sistematico.

Investimento frazionato: parte da 1 €

Satispay permette di acquistare quote frazionate sia di azioni che di ETF, abbattendo la barriera d’ingresso tradizionale. L’importo minimo di 1 € è da intendersi come ordine minimo non confondendolo con la commissione, che resta 0,89 € per operazione. Il catalogo supera i 1.000 titoli, includendo gli ETF più importanti dei principali provider e oltre 800 azioni europee e globali, tutte disponibili in modalità frazionata.

Fiscalità dichiarativa e tutela degli asset

Gli investimenti sono gestiti in regime fiscale dichiarativo gli eventuali guadagni sono soggetti a tassazione e la dichiarazione spetta all’utente. Satispay fornisce un report fiscale annuale direttamente nell’app, mentre alla fonte viene applicata solo la Tassa sulle Transazioni Finanziarie (FTT). Per quanto riguarda la sicurezza, gli asset sono subdepositati da Upvest in un conto titoli “omnibus” presso una banca, separato dal patrimonio di Upvest e della banca depositaria, garantendo protezione rispetto a creditori di terze parti. L’intermediazione è curata da Satispay Invest S.A., iscritta all’Albo delle Imprese di Investimento della CSSF.

Come avviare il proprio investimento passo passo

Per iniziare è sufficiente scaricare l’app Satispay, completare la registrazione con IBAN, documento d’identità e codice fiscale, e accedere alla sezione “Investimenti”. Si scelgono quindi gli ETF o le azioni desiderate, si imposta un ordine unico o un PAC, e si monitora l’andamento del portafoglio in tempo reale. L’intera esperienza è integrata con gli altri servizi della super app: pagamenti, carte Mastercard, Salvadanaio remunerato, IBAN italiano e buoni pasto, creando un unico ecosistema finanziario.