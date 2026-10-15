ETH scivola più di BTC in una giornata di ribasso

ETH a 2360.34 USD con un calo del -5.71%; BTC a 80836 USD (-3.1%) e il mercato totale segna -6.1%, dati CoinGecko.

ETH mostra una debolezza relativa: il prezzo si attesta a 2360.34 USD con una variazione di -5.71%, un movimento che emerge in un quadro dove il mercato complessivo perde terreno. CoinGecko fotografa una giornata in cui la pressione distributiva colpisce l’intero settore, ma con intensità differenziata.

La contrazione del mercato totale, -6.1%, amplifica il senso di rischio, benché Bitcoin mostri una perdita meno accentuata: BTC 80836 USD e -3.1%. L’asimmetria fra i due principali asset è palpabile nella dinamica dei prezzi e nella percezione degli operatori.

Sul fronte delle capitalizzazioni, Ethereum detiene una quota significativa con una market cap di 288283594241.61 USD e una dominance pari a 10.6%, mentre Bitcoin mantiene una dominance del 59.5%. La combinazione di una perdita percentuale più ampia per ETH e di una market cap ancora rilevante definisce il contrasto del giorno.

I numeri provengono da CoinGecko e delineano un mercato in cui la rotazione fra asset principali si fa più netta, senza che i dati qui citati indichino scenari futuri.

Il contenuto è informativo e NON costituisce consulenza finanziaria.