EUR/JPY balza a 180.94, il rialzo più netto da settimane

EUR/JPY a 180.94 con un rialzo del 1.225%, mentre EUR/USD scende e EUR/GBP resta piatto

EUR/JPY ha segnato un rialzo del 1.225%, portando il cambio a 180.94 il 18 settembre 2026. È il movimento più netto da settimane, dopo una serie di giorni relativamente piatti tra 178.52 e 178.88. La spinta è arrivata dopo un inizio di settimana stabile, con il valore che ha iniziato a salire dal 17 settembre.

La settimana si chiude con un contrasto netto rispetto ad altre coppie. EUR/USD ha perso 0.183%, scendendo a 1.146, mentre EUR/GBP ha guadagnato solo 0.058%, fermandosi a 0.8588. La divergenza suggerisce un movimento specifico su EUR/JPY, non legato a un trend generale dell’euro.

La serie recente mostra una certa stabilità prima del balzo: dal 11 al 17 settembre, EUR/JPY era oscillato tra 178.52 e 178.88, con un picco a 178.86 il 15 settembre. Il salto a 180.94 rappresenta una rottura netta, che potrebbe indicare un cambiamento di tendenza o una reazione a fattori specifici del mercato giapponese.

Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.