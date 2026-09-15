Petrolio in rialzo: WTI e Brent trainano le materie prime

WTI a 97.26 (+3.24%), Brent a 109.51 (+3.19%). Oro fermo a 4286.7 (+0.04%).

Il petrolio torna a far parlare di sé. I future sul WTI chiudono a 97.26 dollari, con un rialzo del 3.24%, mentre il Brent segna 109.51 dollari, in aumento del 3.19%. Un movimento deciso, che contrasta con la stabilità dell’oro, fermo a 4286.7 dollari, con un incremento marginale dello 0.04%.

Il settore energetico mostra una dinamica robusta, con il greggio che guida la ripresa delle materie prime. Il WTI, in particolare, registra un balzo più marcato rispetto al Brent, riflettendo una domanda più sostenuta nel mercato statunitense. L’oro, invece, rimane ancorato a livelli elevati, ma senza slanci significativi.

La divergenza tra petrolio e oro è un segnale interessante. Mentre il primo beneficia di una ripresa della domanda industriale e di un contesto geopolitico teso, il secondo sembra aver esaurito, almeno per ora, la sua corsa. I dati dell’U.S. Energy Information Administration confermano questa tendenza, con il petrolio che si conferma asset più volatile e reattivo.

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