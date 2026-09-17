Brent a 130,8$, il petrolio accelera con un rialzo del 7,88%

Brent ha segnato un balzo del 7,88%, portando il prezzo a 130,8$. Un movimento deciso, che contrasta con la cautela mostrata nelle settimane precedenti. Il petrolio torna a essere il protagonista dei mercati delle materie prime, trainato da tensioni geopolitiche e riduzione delle scorte globali.
Il WTI, pur in rialzo, mostra un ritmo più moderato: +4,49% a 107,02$. La divergenza tra i due benchmark del petrolio è un segnale da monitorare, soprattutto in un contesto di volatilità crescente. L’oro, intanto, si attesta a 4359,4$, senza variazioni percentuali rilevanti nei dati forniti.
La scia rialzista del Brent potrebbe riflettere aspettative di domanda sostenuta, nonostante i segnali di rallentamento economico. WTI e oro, invece, sembrano reagire con maggiore prudenza, forse in attesa di ulteriori indicazioni dai mercati finanziari.
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