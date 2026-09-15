Cerimonia di laurea in presenza all’Università della Calabria il 17 settembre

Il 17 settembre 2026, presso l'Aula Magna dell'Università della Calabria, si terrà la cerimonia di laurea per gli studenti dei corsi di Economia.

L’Università della Calabria si prepara ad accogliere i neolaureati dei corsi di economia e Economia e Commercio per una cerimonia di laurea in presenza. L’evento, previsto per il 17 settembre 2026 rappresenta un momento cruciale per gli studenti che hanno completato il loro percorso accademico.

Questa cerimonia segna un traguardo importante per i giovani che hanno dedicato anni di studio e impegno per raggiungere questo obiettivo. L’Aula Magna dell’ateneo calabrese sarà il palcoscenico di questo evento, che si aprirà alle ore 08:30.

Un momento di celebrazione e riconoscimento

La cerimonia di laurea non è solo un rito formale, ma un momento di celebrazione e riconoscimento per gli studenti che hanno superato con successo gli esami e difeso le loro tesi. L’Università della Calabria, con la sua tradizione di eccellenza, offre un contesto adeguato per questo evento, sottolineando l’importanza del percorso accademico intrapreso.

L’Aula Magna, con la sua architettura imponente e la sua acustica perfetta, è il luogo ideale per ospitare un evento così significativo. Gli studenti, accompagnati dai loro familiari e amici, potranno vivere un momento di grande emozione e soddisfazione, coronando anni di duro lavoro e dedizione.

Dettagli logistici e preparativi

Per garantire il corretto svolgimento della cerimonia, l’Università della Calabria ha predisposto tutti i dettagli logistici necessari. Gli studenti sono invitati a presentarsi con anticipo per evitare ritardi e assicurarsi di essere presenti all’inizio della cerimonia. È consigliabile verificare eventuali comunicazioni ufficiali per ulteriori dettagli su orari e procedure.

La presenza di relatori e autorità accademiche aggiungerà ulteriore prestigio all’evento. Questi ospiti speciali contribuiranno a rendere la cerimonia un’occasione di riflessione e ispirazione per i neolaureati, offrendo consigli e parole di incoraggiamento per il loro futuro.

Un’occasione per riflettere sul futuro

La cerimonia di laurea è anche un’opportunità per riflettere sul futuro e sulle sfide che attendono i neolaureati. In un mondo in continua evoluzione, l’Università della Calabria si impegna a fornire agli studenti le competenze e le conoscenze necessarie per affrontare con successo le sfide del mercato del lavoro.

Gli studenti di Economia e Economia e Commercio, in particolare, avranno l’opportunità di applicare le loro conoscenze in settori chiave come la finanza, il commercio internazionale e la gestione aziendale. La cerimonia di laurea rappresenta quindi non solo la fine di un percorso, ma anche l’inizio di una nuova avventura professionale.