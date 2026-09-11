Petrolio e oro: rialzi contrastanti tra le materie prime

WTI a 97.26 (+3.24%) e Brent a 109.51 (+3.19%), mentre l'oro rallenta a 4371.5 (+0.16%)

Il petrolio torna a salire, trainato da tensioni geopolitiche e riduzione delle scorte. Il WTI ha chiuso a 97.26 dollari al barile, con un rialzo del 3.24%, mentre il Brent ha raggiunto 109.51 dollari, con un aumento del 3.19%.

Dall’altra parte, l’oro frena la sua ascesa, registrando un modesto aumento dello 0.16% a 4371.5 dollari per oncia. Un rallentamento che contrasta con la forte crescita delle settimane precedenti.

La divergenza tra petrolio e oro riflette le diverse dinamiche di mercato: mentre il primo beneficia di fattori di offerta, il secondo sembra soffrire la mancanza di catalizzatori rialzisti immediati.

Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.