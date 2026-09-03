EUR/JPY crolla a 181.21, peggior calo settimanale da mesi

EUR/JPY scende a 181.21, con un ribasso del 1.932% in un giorno. Analisi dei movimenti recenti.

La coppia EUR/JPY ha subito un brusco calo, chiudendo a 181.21 con un ribasso giornaliero del 1.932%. Questo movimento segna una rottura netta rispetto alla settimana precedente, che aveva visto la coppia oscillare tra 185.61 e 185.92 prima di scendere a 184.78 il giorno precedente.

Il calo di oggi è il più marcato da mesi, con un picco negativo a 181.21 che rappresenta un distacco significativo dai livelli di inizio settimana. Al contrario, altre coppie come EUR/USD e EUR/GBP hanno mostrato variazioni minime, rispettivamente dello 0.32% e dello 0.215%, secondo i dati della Banca Centrale Europea (via Frankfurter).

La serie recente mostra una tendenza al ribasso, con la coppia che ha perso terreno in modo costante negli ultimi giorni. Dopo aver toccato 185.63 il 1° settembre, EUR/JPY ha continuato a scendere, raggiungendo il minimo settimanale di 181.21 oggi. Questo movimento potrebbe riflettere una maggiore avversione al rischio o fattori macroeconomici specifici che hanno influenzato la valuta giapponese.

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