Petrolio e oro in calo: Brent a 88.24 USD, ribassi diffusi

Il mercato delle materie prime mostra un trend negativo, con il petrolio Brent che scende a 88.24 USD, segnando un ribasso del 4.82%. Un calo che non è isolato, ma si estende anche al WTI, in discesa del 2.83%, e all’oro, che perde lo 0.69%.
Il Brent guida il calo, con una performance peggiore rispetto al WTI, che si attesta a 83.9 USD. L’oro, pur in ribasso, mostra una maggiore stabilità, con una variazione negativa contenuta. I dati, forniti dalla U.S. Energy Information Administration, evidenziano una settimana di pressione al ribasso su più fronti.
La coerenza del trend negativo tra le diverse materie prime è un elemento da monitorare. Il petrolio, in particolare, mostra una divergenza tra le due principali referenze, con il Brent che perde più del WTI. L’oro, invece, mantiene una certa resilienza, pur non riuscendo a invertire la tendenza.
Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.