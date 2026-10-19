Euro misto: forza su dollaro e yen, pressione contro la sterlina

Euro in rialzo su USD e JPY ma debole contro GBP; Bitcoin a 82667 USD ed Ethereum a 2428.4 USD. Dati BCE (Frankfurter) + CoinGecko.

La settimana è dominata da un quadro valutario divergente: la moneta unica guadagna terreno contro il dollaro e lo yen, mentre cede spazio alla sterlina. Questo contrasto definisce l’umore dei mercati valutari e orienta la lettura degli altri asset.

FX: la forza relativa dell’euro emerge nei movimenti su USD e JPY, con EUR/USD 1.1253 (0.401%) e EUR/JPY 177.82 (0.429%), mentre la parità con la sterlina si indebolisce, segnata da EUR/GBP 0.84385 (-0.266%). La combinazione di apprezzamenti e una debolezza locale verso GBP suggerisce rotazioni di flussi tra coppie correlate e coppie meno correlate, non una tendenza univoca.

Crypto: sui mercati digitali, la settimana è di crescita per i due riferimenti: BTC 82667 USD (1.25%) e ETH 2428.4 USD (0.82%). I movimenti sono positivi ma non eclatanti; restano coerenti con una fase di moderata propensione al rischio piuttosto che con scatti speculativi estremi.

La fonte unica dei valori citati è BCE (Frankfurter) + CoinGecko. Per l’immediato, osservare la persistenza del differenziale di direzione tra GBP e le altre valute e l’eventuale reazione dei flussi verso gli asset rischio come BTC e ETH.

Il contenuto è informativo e NON costituisce consulenza finanziaria.