Il master EPOG-JM offre una formazione interdisciplinare su digital, socio‑economico ed ecologico, mentre il doppio titolo con Gustave Eiffel consente di ottenere due lauree in due paesi.

Il EPOG-JM (Economic Policies for the Global bifurcation) è un master Erasmus Mundus finanziato dall'Unione Europea, pensato per affrontare le sfide della transizione digitalesocio-economica ed ecologica. Il percorso accademico è strutturato in due anni, con corsi tenuti in lingua inglese e una forte componente interdisciplinare, rivolta a chi desidera analizzare le dinamiche di cambiamento globale da una prospettiva pluralista.

Rete internazionale e contenuti del master EPOG-JM

Il programma vanta la collaborazione di più di 40 partner e partner associati sparsi in Europa, Africa e America Latina. Tra le università europee protagoniste vi sono l' Università di Tecnologia di Compiègne (coordinatore), la Sorbonne University il Conservatoire national des arts et métiers e la Università di Roma Tre. In Germania partecipa la Berlin School of Economics and Law in Austria la Vienna University of Economics and Business mentre in Svizzera il University of Geneva contribuisce al network.

Partner europei e extraeuropei

Il curriculum si arricchisce di interventi provenienti dall'Africa del Sud (University of the Witwatersrand) e dal Brasile, con la Federal University of Rio de Janeiro e l' University of Campinas. Questa diffusione geografica permette agli studenti di confrontarsi con casi studio reali, di partecipare a workshop internazionali e di sviluppare progetti condivisi con colleghi di culture diverse, garantendo così una visione globale delle politiche economiche emergenti.

Doppio titolo con l'Università Gustave Eiffel: come funziona

Parallelamente, il master Economia dell'Ambiente, Lavoro e Sviluppo Sostenibile offre un percorso di doppio titolo in collaborazione con l' Università Gustave Eiffel di Francia. Gli studenti selezionati, al massimo cinque per anno accademico, trascorrono il primo anno a Roma Tre e, a partire dal secondo semestre, partecipano al corso francese “Development Economics and International Project Management”. Il percorso prevede una permanenza di sei mesi in Francia (da inizio settembre a fine febbraio) e la possibilità di accedere a una borsa di studio dedicata.

Calendario e opportunità di borsa di studio

Al termine del periodo francese, gli studenti rientrano in Italia per completare gli esami finali e redigere una tesi con supervisione congiunta. La difesa della tesi consente di ottenere simultaneamente la Laurea Magistrale italiana in “Economia dell'Ambiente, Lavoro e Sviluppo Sostenibile” e il Master francese in “Development Economics and International Project Management”. La selezione avviene sulla base della motivazione, del curriculum accademico e di una certificazione di lingua inglese livello B2; il possesso di una laurea triennale in economia è considerato un requisito preferenziale.