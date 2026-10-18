Pierroberto Folgiero, al timone di Fincantieri, ottiene un riconoscimento unico per l'eccellenza marittima e il Made in Italy negli Stati Uniti.

Il Pierroberto Folgiero amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri è stato insignito a Washington del Niaf Dea Roma Special Achievement Award for Outstanding Leadership in Maritime Industry. Il riconoscimento, conferito durante il gala del 51° anniversario della National Italian American Foundation segna la prima volta che un dirigente del settore marittimo riceve questo premio.

Un riconoscimento storico per il settore marittimo

La fondazione ha sottolineato che la gestione di Folgiero ha permesso a Fincantieri di “consolidare il proprio ruolo di primo gruppo cantieristico europeo e tra i più innovativi al mondo”, definendolo una dimostrazione concreta dell’eccellenza ingegneristica italiana e della forza del Made in Italy sulla scena globale. Il premio è stato attribuito per i risultati internazionali conseguiti e per il contributo a rafforzare i legami italo-americani.

Presenza di Fincantieri negli Stati Uniti: cantieri, occupazione e investimenti

Negli USA, la controllata Fincantieri Marine Group opera da quasi venti anni, gestendo tre cantieri nello stato del Wisconsin e uno in Florida. In totale, questi impianti impiegano circa 3.000 persone e hanno visto investimenti per oltre 800 milioni di dollari, dimostrando la solidità dell’impegno industriale italiano sul continente americano.

Partnership strategica con la US Navy

Una delle collaborazioni più rilevanti è quella con la US Navy che ha consentito a Fincantieri di partecipare a programmi di costruzione navale di alto profilo. Questa sinergia non solo potenzia le capacità produttive del gruppo, ma garantisce anche continuità operativa e opportunità di sviluppo tecnologico per i cantieri americani.

Il valore del premio per la comunità italo-americana

La National Italian American Foundation ha evidenziato come il successo di Fincantieri rappresenti un motivo di profondo orgoglio per la diaspora italo-americana. Il riconoscimento celebra, infatti, la capacità di Folgiero di coniugare visione industriale e valori culturali, incarnando gli ideali che la fondazione si prefigge di promuovere.