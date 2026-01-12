Fabio Marchesi Nomination: Nuovo Responsabile dell’Audit Interno di Banca Profilo

Banca Profilo ha annunciato la nomina di Fabio Marchesi come nuovo responsabile della funzione Internal Audit.

Questa decisione si inserisce in una strategia più ampia, finalizzata a rafforzare la leadership dell’istituto e a prepararlo per le sfide future.

Il profilo di Fabio Marchesi

Fabio Marchesi, laureato presso l’Università Bocconi, ha avviato la sua carriera nel settore della revisione contabile presso PWC. Durante il suo percorso professionale, ha collaborato con diverse aziende internazionali, specializzandosi in particolare nel campo della tecnologia dell’informazione.

Esperienze professionali significative

Successivamente, Marchesi ha operato in UBI Banca, dove ha supervisionato le analisi delle società, sia italiane che estere, del gruppo. La sua attenzione si è concentrata sui processi di credito e sui modelli di misurazione del rischio, aspetti fondamentali per garantire la solidità finanziaria della banca.

La sua ultima esperienza prima di entrare in Banca Profilo è stata con Illimity Bank, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’Area Internal Audit. In questo contesto, ha avuto un ruolo cruciale nel lancio e nella stabilizzazione della start-up, contribuendo a definire le basi per una gestione efficace dei rischi.

Un momento di trasformazione per Banca Profilo

Marchesi ha dichiarato: “È un onore entrare a far parte di Banca Profilo in un periodo di grande trasformazione”. Ha aggiunto che la fiducia del Dott. Matteo Arpe, amministratore delegato della banca, lo motiva a dare il massimo per contribuire al potenziamento dei processi operativi.

Questa nomina non rappresenta solo un cambiamento di leadership, ma evidenzia la volontà di Banca Profilo di dotarsi di un team manageriale capace di affrontare le sfide future. Matteo Arpe ha sottolineato che l’aggiunta di Marchesi alla squadra rappresenta un passo importante verso il rafforzamento della banca, in un contesto economico sempre più complesso.

Impatto sul management e sull’operatività

Con l’ingresso di Fabio Marchesi, Banca Profilo si prepara a migliorare ulteriormente i propri processi interni e a garantire una gestione dei rischi più efficace. La sua esperienza e le competenze acquisite nel corso degli anni sono attese come un valore aggiunto per l’intera organizzazione.

Il nuovo responsabile dell’audit interno avrà il compito di implementare strategie di controllo che garantiscano la compliance con le normative vigenti e la protezione degli interessi della banca e dei suoi clienti. L’attenzione alla trasparenza e all’efficienza sarà fondamentale per affrontare le sfide del futuro.

La nomina di Fabio Marchesi rappresenta non solo un’importante mossa strategica per Banca Profilo, ma anche un’opportunità per rafforzare la governance e l’affidabilità della banca in un mercato in continua evoluzione.