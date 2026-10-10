Il capitale privato esplode nella difesa europea, ma l’Italia resta indietro: tra il programma AGILE e il fondo NVM Ventures, quali sono le prospettive?

Nel panorama europeo le startup di difesa stanno vivendo un vero e proprio boom di capitali. Le previsioni più recenti indicano che nel 2026 gli investimenti privati nel settore raggiungeranno i 10,5 miliardi di dollari, quasi quattro volte la cifra registrata nel 2025. Questo slancio è trainato da pochi round di finanziamento eccezionalmente grandi, che da soli rappresentano più dell’85 % del totale. L’ondata di capitali è un segnale evidente di come gli investitori vedano nella difesa tecnologica una delle aree più redditizie e strategiche del prossimo decennio.

Al contrario, l’Italia ha registrato, nello stesso periodo, una stagnazione quasi totale degli investimenti privati in defense tech. Nonostante la presenza di un ecosistema di ricerca avanzata e di numerose PMI innovative, le somme iniettate nel mercato nazionale non sono cresciute in modo significativo. Le cause sono molteplici: dalla difficoltà di validazione tecnologica alla mancanza di clienti istituzionali di primo livello, fino a un contesto di finanziamento ancora troppo frammentato. Questo divario ha spinto gli osservatori a chiedersi se il paese riesca a colmare il vuoto in tempi brevi.

Record di 10,5 miliardi di dollari di investimenti privati in startup di difesa europee

Il dato più impressionante proviene dal rapporto annuale State of Defence Tech elaborato da una piattaforma europea di analisi del venture capital. A settembre 2026 i fondi raccolti ammontavano a 7,4 miliardi, rispetto a 1,5 miliardi dell’anno precedente. La crescita è stata in gran parte alimentata da due operazioni di misura eccezionale: il round di Serie E di Helsing con un finanziamento di 1,8 miliardi di dollari, e il round di Quantum Systems che ha raccolto 1,2 miliardi. Entrambe le società hanno sede a Monaco e rappresentano esempi concreti di come il mercato del Nord Europa sia pronto a sostenere progetti di difesa di ampia scala.

Round da oltre un miliardo: Helsing e Quantum Systems

Il caso Helsing è particolarmente emblematico: la startup tedesca, specializzata in tecnologie di sorveglianza avanzata, ha chiuso il suo round di finanziamento con 1,8 miliardi di dollari, il più alto mai registrato da una società di difesa europea. Parallelamente, Quantum Systems attiva nel settore dei veicoli aerei senza pilota, ha assicurato 1,2 miliardi, posizionandosi tra i leader del mercato dei drone operativi. Questi due round hanno non solo gonfiato la cifra globale, ma hanno anche dimostrato la disposizione degli investitori a puntare su progetti a lungo termine con potenziali ricavi militari e civili.

Italia: assenza di crescita e colli di bottiglia

Il panorama italiano racconta una storia diversa. Secondo gli esperti del settore, il principale ostacolo non è la mancanza di ricerca, ma la difficoltà di passare dalla fase di validazione tecnologica a quella di prodotto. Molte startup si bloccano nel passaggio tra il primo cliente e la fase di industrializzazione, mancando di risorse finanziarie, competenze industriali e contatti con le grandi aziende della difesa. Quando queste condizioni non sono soddisfatte, le imprese spesso si trovano costrette a cercare capitali all’estero o a cedere troppo presto a grandi gruppi, perdendo così il potenziale di crescita interno.

AGILE: il nuovo programma UE per accelerare l’innovazione militare

Nel tentativo di colmare il divario europeo, il Parlamento europeo ha approvato il programma AGILE destinato a incoraggiare PMI, startup e scale-up a sviluppare prodotti di difesa emergenti e dirompenti. Il progetto prevede un stanziamento di 115 milioni di euro, con l’obiettivo di finanziare tra 20 e 30 progetti entro il 2027. Le aree di interesse includono intelligenza artificiale, robotica, cybersecurity, calcolo quantistico e sistemi spaziali. Una delle peculiarità di AGILE è la procedura di erogazione accelerata: i fondi arrivano entro quattro mesi dalla presentazione del progetto, riducendo drasticamente la burocrazia tipica dei programmi di ricerca europei.

Obiettivi specifici del piano AGILE

Il programma si articola in quattro direttrici fondamentali: 1) velocizzare i cicli di innovazione dei prodotti difensivi sviluppati dalle PMI; 2) sostenere la crescita e l’integrazione di startup e scale-up nelle catene di approvvigionamento della difesa europea; 3) favorire l’incontro tra imprese non ancora operanti nella difesa e grandi appaltatori industriali; 4) incrementare l’adozione da parte delle forze armate di tecnologie emergenti, tra cui IA, robotica e sistemi spaziali. Il voto favorevole, con 536 parlamentari a sostegno, evidenzia la volontà politica di ridurre la dipendenza strategica da potenze terze.

NVM Ventures: il fondo italiano per le tecnologie dual use

In risposta al vuoto di investimento interno, è nato NVM Ventures un nuovo fondo di venture capital focalizzato sulle tecnologie dual use cioè quelle utilizzabili sia in ambito civile sia militare. Il comparto iniziale, denominato NVM Venture Lazio ha già raccolto 23,6 milioni di euro di impegni, di cui 18,83 milioni provenienti da Lazio Innova, la società di partecipazione della Regione Lazio. L’obiettivo è finanziare 10-15 startup nelle fasi pre-seed e seed, scegliendo team con track record dimostrabile e potenziale di crescita internazionale.

Settori di interesse e strategia di investimento

Il fondo punta su settori chiave come aerospazio, robotica, cybersecurity, intelligenza artificiale per la difesa, nuovi materiali, biotecnologie e sistemi energetici avanzati. Il Lazio rappresenta un ecosistema unico in Italia, con più di 300 imprese aerospaziali, 23 000 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 5 miliardi di euro, di cui 1,6 miliardi destinati all’export. Grazie a questa rete, NVM Ventures può offrire non solo capitali, ma anche accesso a competenze industriali, partnership con grandi aziende della difesa e contatti istituzionali, colmando i tradizionali colli di bottiglia che hanno frenato lo sviluppo italiano.

Se queste misure riusciranno a superare le barriere di industrializzazione e a creare un ponte tra ricerca e mercato, il paese potrebbe tornare a partecipare attivamente al futuro della difesa digitale e tecnologica europea.