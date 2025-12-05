Fino a 200 Euro di Buoni Amazon con Credem Link: Scopri Come Ottenerli!

In un periodo di festa come quello natalizio, Credem ha deciso di sorprendere i suoi clienti con una nuova promozione.

Fino al 21 gennaio 2026, sarà possibile ottenere fino a 200 euro in buoni regalo da utilizzare su Amazon, noto marketplace statunitense. Questa iniziativa è rivolta a coloro che scelgono di aprire un conto online denominato Credem Link, seguendo alcune semplici istruzioni.

Come funziona la promozione

Per partecipare all’iniziativa, i nuovi clienti devono aprire il conto Credem Link e inserire il codice promozionale CREDEM200. Una volta attivata la carta di debito associata al conto, i partecipanti potranno accedere a due diverse opportunità di premio. È importante notare che i premi non sono cumulabili, quindi sarà necessario scegliere quale premio si desidera ricevere. Il regolamento della promozione specifica che i premi saranno inviati entro tre mesi dalla chiusura dell’operazione, prevista per il 15 maggio 2026.

Dettagli sull’apertura del conto

Il conto online Credem Link è un prodotto vantaggioso, caratterizzato da un canone zero e da un’ampia gamma di servizi di Internet Banking. Per il primo anno, i clienti possono beneficiare di una carta di debito Mastercard senza alcun costo, che diventerà poi soggetta a una commissione di 1,5 euro al mese. In alternativa, è possibile optare per la Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat, la quale rimarrà gratuita anche dopo il primo anno.

Vantaggi dell’offerta

Questa iniziativa di Credem non è solo un modo per attrarre nuovi clienti, ma offre anche l’opportunità di ricevere un riconoscimento tangibile per le proprie scelte finanziarie. Con l’arrivo delle festività, chi apre un conto può pianificare i propri acquisti natalizi usufruendo dei buoni regalo Amazon, rendendo così l’esperienza di shopping ancora più conveniente. Inoltre, l’accesso a un conto online con servizi bancari avanzati rappresenta un valore aggiunto per chi cerca una gestione delle proprie finanze più semplice ed efficiente.

Tempistiche e modalità di ricezione dei premi

È fondamentale tenere presente che la tempistica per la ricezione dei buoni regalo è fissata a tre mesi dalla chiusura contabile dell’operazione. Pertanto, chi partecipa all’offerta avrà tempo fino al 15 maggio 2026 per completare la propria registrazione e attivare la carta di debito. I dettagli relativi ai buoni saranno forniti direttamente da Credem attraverso i canali ufficiali, garantendo così la massima trasparenza e sicurezza per i nuovi clienti.