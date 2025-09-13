Fitch abbassa il rating della Francia: le ragioni dietro la decisione

Fitch, l’agenzia di rating internazionale, ha annunciato un significativo declassamento del rating della Francia, portandolo da ‘AA-‘ a ‘A+’.

Questa decisione è stata motivata da preoccupazioni relative alla persistente instabilità politica del paese e alle incertezze che ostacolano il risanamento dei suoi conti pubblici fortemente deteriorati. L’outlook attuale è stato dichiarato stabile, ma la situazione rimane critica.

Le ragioni del declassamento

Secondo Fitch, la caduta del governo a seguito di un voto di fiducia rappresenta un chiaro segnale della frammentazione e della crescente polarizzazione della politica interna in Francia. L’agenzia ha affermato che questa instabilità indebolisce la capacità del sistema politico di attuare un consolidamento di bilancio su larga scala. Fitch ha anche espresso dubbi sulla possibilità che il rapporto deficit/PIL possa scendere sotto la soglia del 3% entro il 2029, come previsto dal governo uscente.

La situazione attuale è il risultato di una serie di eventi che hanno messo in discussione la stabilità del governo francese. Le consultazioni politiche, avviate dal nuovo primo ministro Sébastien Lecornu, mirano a formare un governo stabile e a garantire l’approvazione di una legge di Bilancio che permetta di affrontare le sfide economiche del paese. Tuttavia, l’incertezza politica continua a rappresentare un ostacolo significativo.

Reazioni ufficiali

La reazione immediata da parte del ministro dell’Economia francese, Eric Lombard, è stata di presa d’atto rispetto alla decisione di Fitch. Lombard ha dichiarato che il nuovo primo ministro ha già avviato consultazioni con le forze politiche rappresentate in Parlamento per approvare una legge di Bilancio che supporti gli sforzi di risanamento delle finanze pubbliche. Queste affermazioni evidenziano l’urgenza di un approccio politico unitario per navigare attraverso questa crisi.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato Sébastien Lecornu come nuovo primo ministro lo scorso 9 settembre, dopo la sfiducia al governo di François Bayrou. Questa nomina rappresenta una nuova direzione per la Francia, ma le sfide politiche e economiche rimangono elevate. La capacità del nuovo governo di formare una coalizione di sostegno sarà cruciale per implementare le necessarie riforme economiche e stabilizzare il rating del paese.

Implicazioni future

Il declassamento del rating da parte di Fitch potrebbe avere ripercussioni significative per l’economia francese. Un rating più basso può tradursi in costi di prestito più elevati e in una maggiore difficoltà nel reperire fondi sul mercato internazionale. Le aziende e i cittadini potrebbero avvertire l’impatto di queste misure attraverso tassi di interesse più alti e minori investimenti. La situazione richiede un attento monitoraggio e una risposta strategica da parte del governo per evitare ulteriori deterioramenti.

In conclusione, il futuro economico della Francia dipenderà dalla capacità del nuovo governo di affrontare le sfide politiche e di stabilizzare i conti pubblici. L’attenzione rimane alta mentre le autorità lavorano per implementare misure che possano migliorare la situazione economica e ripristinare la fiducia degli investitori.