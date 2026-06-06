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6 Giugno 2026

Fondo Bilanciato: Come Investire in OICR per una Crescita Stabile

Un viaggio nel mondo degli investimenti collettivi: come il Fondo Bilanciato seleziona i migliori OICR per massimizzare i rendimenti nel lungo periodo.

· · 3 min
Fondo Bilanciato: Come Investire in OICR per una Crescita Stabile

In un panorama finanziario sempre più complesso, il Fondo Bilanciato emerge come una soluzione d’investimento strategica per chi cerca una crescita stabile del capitale nel lungo periodo. Questo fondo, caratterizzato da una politica d’investimento flessibilepunta a sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari globali, con un orizzonte temporale di 6-10 anni.

La Società di Gestione del Risparmio (SGR) che gestisce il fondo gode di ampia discrezionalità, permettendo di adattare la strategia d’investimento in base all’andamento e alle prospettive delle economie e dei mercati finanziari. Questo approccio dinamico consente di allocare il patrimonio del fondo verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che operano in settori e aree geografiche promettenti.

Strategie di Investimento e Allocazione del Portafoglio

Il fondo investe principalmente in OICR azionari, bilanciati, flessibili obbligazionari e monetaricoprendo una vasta gamma di emittenti, tra cui sovranazionali, governativi e societari. La composizione del portafoglio è indirizzata verso settori in crescita, come le energie alternativel’intelligenza artificiale e l’invecchiamento della popolazione.

Le aree geografiche d’investimento includono sia i Paesi OCSE che i Paesi non OCSEcon un focus particolare su mercati emergenti e settori innovativi. Il fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio in OICR che operano in una stessa area geografica o in un settore specifico, a seconda delle opportunità di mercato.

Principali Settori di Investimento

Tra i settori principali su cui il fondo concentra i suoi investimenti troviamo:

  • Energie Alternative8,31% del portafoglio
  • Invecchiamento della Popolazione8,08% del portafoglio
  • Intelligenza Artificiale7,35% del portafoglio

Questi settori rappresentano alcune delle tendenze globali di lungo termine che il fondo intende sfruttare per garantire una crescita stabile del capitale.

Performance e Allocazione Geografica

L’allocazione geografica del fondo è diversificata, con una presenza significativa in Africa e Medio Oriente (1,36% del portafoglio). Questa diversificazione geografica permette di ridurre il rischio e di sfruttare le opportunità offerte dai diversi mercati.

Tra i primi 10 fondi in cui il Fondo Bilanciato investe, troviamo:

  • Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology10,50%
  • CPR Invest – Global Silver Age8,08%
  • Schroder International Selection Fund – Global Alternative Energy7,87%
  • WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF – USD Acc7,85%
  • iShares AI Innovation Active UCITS ETF7,35%

Questi fondi rappresentano solo una parte del portafoglio, ma offrono un’indicazione chiara delle strategie d’investimento adottate dal Fondo Bilanciato.

In conclusione, il Fondo Bilanciato rappresenta una soluzione d’investimento flessibile e diversificataideale per chi cerca una crescita stabile del capitale nel lungo periodo. Con una strategia d’investimento dinamica e un’allocazione geografica e settoriale ben bilanciata, questo fondo offre opportunità interessanti per gli investitori.

Autore

Francesca Spadaro

Francesca Spadaro ha ricostruito una catena di investimenti veronese partendo dai bilanci depositati alla Camera di Commercio; è analista finanziaria che coordina dossier su PMI e mercati. Laureata in economia, collabora con camerali locali e cura newsletter economiche territoriali.

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