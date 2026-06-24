Fondo obbligazionario sostenibile dedicato alla biodiversità: guida essenziale

Il fondo investe in obbligazioni societarie con l'obiettivo di sostenere progetti per la conservazione e il ripristino della biodiversità, combinando rendimento finanziario e criteri ESG; il testo spiega criteri di selezione, benchmark e politiche di reinvestimento.

Il fondo in oggetto è classificato come prodotto finanziario ai sensi dell’articolo 9 del regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nei servizi finanziari e persegue un obiettivo d’investimento sostenibile. La strategia si concentra sull’acquisto di obbligazioni societarie e su strumenti etichettati come green bondsocial bond e sustainability bond secondo i principi dell’International Capital Markets Association (ICMA), oltre che su obbligazioni prive di etichetta emesse da società la cui attività è esposta positivamente agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile rilevanti per la biodiversità.

Obiettivo d’investimento e ambito operativo

Lo scopo principale del fondo è finanziare iniziative che contribuiscono alla conservazione e al ripristino della biodiversità sostenendo progetti mirati alla gestione sostenibile delle risorse naturali, all’uso responsabile del territorio e a pratiche di gestione dei rifiuti compatibili con la tutela ambientale. Queste attività sono collegate in particolare agli SDG 6, SDG 12, SDG 14 e SDG 15, ovvero obiettivi che riguardano l’acqua, i modelli di consumo, gli ecosistemi marini e la vita sulla terra. Il fondo investe in emittenti societari globali che, oltre a generare un impatto ambientale positivo, offrono una prospettiva di rendimento finanziario basata su un’analisi del credito tradizionale e sulla valutazione ESG.

Criteri di selezione degli investimenti

Per costruire il portafoglio il team applica un quadro obbligazionario proprietario sulla biodiversità che integra più livelli di screening: analisi delle obbligazioni etichettate secondo i principi ICMA, valutazione del merito creditizio tradizionale e analisi ESG approfondita. In pratica, vengono privilegiate emissioni che destinano i proventi a progetti ambientali misurabili o emittenti la cui attività mostra un’esposizione favorevole agli SDG indicati. Il processo include anche la possibilità di includere obbligazioni non etichettate quando l’emittente dimostra un contributo concreto alla biodiversità.

Costruzione del portafoglio e gestione attiva

Il fondo utilizza come parametro di riferimento il Bloomberg Global Aggregate Corporate Index quale rappresentazione ampia dell’universo d’investimento di riferimento, ma non adotta un benchmark per la performance. La gestione è attiva con particolare attenzione alla selezione dei titoli: l’analisi di specifici emittenti viene combinata con valutazioni macro e di mercato per sfruttare le opportunità di prezzo tra settori e tra segmenti di rating diversi.

La diversificazione è realizzata su un ampio spettro di obbligazioni societarie globali e il gestore mantiene limiti di deviazione rispetto all’indice di riferimento per governare il rischio di concentrazione. È inoltre prevista la possibilità di investire in titoli fuori dall’universo del benchmark quando la selezione individuale dell’emittente risponde ai criteri di impatto e sostenibilità del quadro proprietario.

Liquidità, distribuzione dei proventi e trasparenza

Le quote del fondo possono essere vendute quotidianamente nei giorni lavorativi in cui viene calcolato il valore della quota, dato che il fondo prevede un pricing giornaliero. Dal punto di vista della politica di distribuzione, il fondo non ha l’obiettivo di erogare dividendi periodici: tutti gli utili sono reinvestiti nella gestione del portafoglio per sostenere ulteriori investimenti in progetti legati alla biodiversità. Per informazioni dettagliate sull’informativa di sostenibilità e sul funzionamento del fondo è disponibile il documento precontrattuale di informativa (PCD) allegato al prospetto informativo.

Complessivamente, il veicolo mira a offrire agli investitori la possibilità di coniugare un ritorno finanziario con un contributo misurabile alla tutela degli ecosistemi, operando attraverso strumenti obbligazionari selezionati con criteri espliciti di natura ambientale, sociale e di governance.