Francesco e Francesca: l’educazione finanziaria sui social

Due esperti di finanza, Francesco e Francesca, hanno creato un progetto per rendere la finanza comprensibile a tutti attraverso i social media.

In un’epoca in cui la finanza può sembrare un mondo complesso e inaccessibile, due esperti stanno facendo la differenza. Francesco e Francesca, attraverso i loro contenuti sui social media, stanno rendendo la finanza comprensibile a tutti. Con un linguaggio semplice e un approccio pratico, stanno aiutando le persone a capire meglio come funzionano i mercati e gli strumenti finanziari.

La loro missione è chiara: educare finanziariamente il pubblico, rendendo più trasparenti e accessibili concetti che spesso sembrano riservati a pochi. Attraverso video e post, Francesco e Francesca combinano competenze tecniche con esperienza pratica, creando contenuti che sono sia informativi che coinvolgenti.

L’origine di Colazione a Wall Street

Il progetto Colazione a Wall Street è nato da una passione comune per la finanza e l’educazione. Francesco Casarella e Francesca Caterina Santin, cofondatori della società di consulenza finanziaria indipendente Colazione a Wall Street SCF hanno deciso di portare la loro esperienza direttamente al pubblico. La sede della loro società è a Monza, e il loro obiettivo è quello di aiutare gli investitori a prendere decisioni informate, senza la pressione di vendere prodotti finanziari.

Francesco Casarella, classe 1986, spiega: “A differenza di un consulente finanziario classico, il mio obiettivo non è vendere prodotti, ma trasferire competenze e aiutare gli investitori a prendere decisioni informate.” Questo approccio ha reso il loro progetto unico nel panorama della consulenza finanziaria.

L’impatto sui mercati finanziari

Mentre Francesco e Francesca continuano a educare il pubblico, i mercati finanziari vivono momenti di grande dinamismo. Il 19 agosto 2026, le principali Borse europee hanno chiuso in ordine sparso. Milano ha registrato un calo dello 0,75%, mentre Londra ha chiuso in lieve rialzo dello 0,10%. Francoforte e Parigi hanno registrato perdite rispettivamente dello 0,25% e dello 0,09%.

Tra le aziende che hanno attirato l’attenzione, Stellantis ha registrato un balzo del 5,90%, mentre Ferrari e Moncler hanno chiuso rispettivamente a +1,43% e +1,06%. Il comparto bancario ha invece registrato vendite, con Unipol che ha ceduto il 2,54% e Intesa Sanpaolo l’1,37%.

Le performance di Moderna e altre aziende

Sul fronte societario, Moderna ha registrato un balzo del 150% dopo i risultati positivi di uno studio clinico su un vaccino contro il melanoma. L’azienda, in collaborazione con Merck ha annunciato che il vaccino a mRNA ha raggiunto gli obiettivi chiave dello studio di fase 3. Questo successo ha spinto il titolo di Moderna a 117,56 dollari, con un aumento del 87%.

Altre aziende come Marvell Technology hanno registrato un aumento del 12% dopo un accordo con Google sui chip Tpu. In controtendenza, Oracle ha registrato un calo dopo indiscrezioni sui risultati del secondo trimestre di OpenAI che hanno mostrato perdite in aumento nonostante un aumento dei ricavi del 18% rispetto al primo trimestre.

L’importanza dell’educazione finanziaria

In un contesto di mercati finanziari in continua evoluzione, l’educazione finanziaria diventa sempre più importante. Francesco e Francesca stanno facendo la loro parte, rendendo la finanza accessibile a tutti. Il loro approccio, che combina competenze tecniche con esperienza pratica, sta aiutando le persone a prendere decisioni informate e a navigare meglio nel complesso mondo degli investimenti.

Con il loro progetto Colazione a Wall Street stanno dimostrando che la finanza non è solo per esperti, ma può essere compresa e gestita da chiunque, con le giuste conoscenze e strumenti. Il loro impegno continua a fare la differenza, rendendo il mondo della finanza un po’ più trasparente e accessibile per tutti.