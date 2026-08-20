Perché i prezzi delle importazioni stanno salendo nonostante il dollaro forte

I prezzi delle importazioni stanno salendo, sfidando le previsioni economiche. Scopri perché i beni capitali e i semiconduttori sono al centro di questa tendenza.

In un contesto economico caratterizzato da una forte apprezzamento del dollaro i prezzi delle importazioni stanno registrando un aumento inaspettato. Questo fenomeno, che coinvolge in particolare i beni capitali e i semiconduttori ha destato l’attenzione degli economisti e degli analisti di mercato.

Secondo i dati più recenti, i prezzi delle importazioni, escludendo il costo dell’energia, sono aumentati del 4,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si tratta del maggiore incremento annuale registrato dal 2026 un dato che ha sorpreso molti esperti del settore.

L’impatto sui beni capitali e sui semiconduttori

Tra i beni che stanno registrando i maggiori aumenti di prezzo ci sono i beni capitali in particolare i computer e i semiconduttori. Come ha spiegato Sarah House senior economist di Wells Fargo“Particolarmente i beni capitali come computer e semiconduttori stanno subendo un aumento significativo dei prezzi.”

Questo trend non riguarda solo i computer e i semiconduttori, ma coinvolge anche altri settori. Tuttavia, è il settore dei beni capitali a registrare le variazioni più marcate, un fenomeno che ha attirato l’attenzione degli economisti.

L’effetto del dollaro forte

Uno degli aspetti più sorprendenti di questo aumento dei prezzi delle importazioni è che si sta verificando nonostante il fortissimo apprezzamento del dollaro. Tradizionalmente, un dollaro forte tende a frenare l’aumento dei prezzi delle importazioni, grazie a un meccanismo noto come exchange rate pass through che di solito varia tra lo 0,30 e lo 0,35.

Negli ultimi tre mesi, terminati a luglio, il dollaro ha registrato un apprezzamento annualizzato del 5,2%. Secondo le previsioni, questo avrebbe dovuto limitare l’aumento dei prezzi delle importazioni a meno della metà di un punto percentuale. In realtà, i prezzi sono aumentati del 2,6% un dato che ha lasciato perplessi molti analisti.

Le possibili spiegazioni del fenomeno

La rottura della correlazione tra l’apprezzamento del dollaro e i prezzi delle importazioni potrebbe essere attribuita a diversi fattori. Tra questi, ci sono i cambiamenti nei costi di produzione nei paesi esportatori e le variazioni esogene della domanda negli Stati Uniti.

Nonostante l’aumento dei prezzi delle importazioni, le stime suggeriscono che l’impatto sull’indice dei prezzi al consumo (CPI) e sull’indice dei prezzi personali (PCE) sarà molto limitato. Questo indica che, sebbene i prezzi delle importazioni stiano salendo, l’effetto sull’inflazione complessiva potrebbe essere meno significativo di quanto ci si aspetti.