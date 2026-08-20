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20 Agosto 2026

Perché i prezzi delle importazioni stanno salendo nonostante il dollaro forte

I prezzi delle importazioni stanno salendo, sfidando le previsioni economiche. Scopri perché i beni capitali e i semiconduttori sono al centro di questa tendenza.

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Perché i prezzi delle importazioni stanno salendo nonostante il dollaro forte

In un contesto economico caratterizzato da una forte apprezzamento del dollaro i prezzi delle importazioni stanno registrando un aumento inaspettato. Questo fenomeno, che coinvolge in particolare i beni capitali e i semiconduttori ha destato l’attenzione degli economisti e degli analisti di mercato.

Secondo i dati più recenti, i prezzi delle importazioni, escludendo il costo dell’energia, sono aumentati del 4,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si tratta del maggiore incremento annuale registrato dal 2026 un dato che ha sorpreso molti esperti del settore.

L’impatto sui beni capitali e sui semiconduttori

Tra i beni che stanno registrando i maggiori aumenti di prezzo ci sono i beni capitali in particolare i computer e i semiconduttori. Come ha spiegato Sarah House senior economist di Wells FargoParticolarmente i beni capitali come computer e semiconduttori stanno subendo un aumento significativo dei prezzi.”

Questo trend non riguarda solo i computer e i semiconduttori, ma coinvolge anche altri settori. Tuttavia, è il settore dei beni capitali a registrare le variazioni più marcate, un fenomeno che ha attirato l’attenzione degli economisti.

L’effetto del dollaro forte

Uno degli aspetti più sorprendenti di questo aumento dei prezzi delle importazioni è che si sta verificando nonostante il fortissimo apprezzamento del dollaro. Tradizionalmente, un dollaro forte tende a frenare l’aumento dei prezzi delle importazioni, grazie a un meccanismo noto come exchange rate pass through che di solito varia tra lo 0,30 e lo 0,35.

Negli ultimi tre mesi, terminati a luglio, il dollaro ha registrato un apprezzamento annualizzato del 5,2%. Secondo le previsioni, questo avrebbe dovuto limitare l’aumento dei prezzi delle importazioni a meno della metà di un punto percentuale. In realtà, i prezzi sono aumentati del 2,6% un dato che ha lasciato perplessi molti analisti.

Le possibili spiegazioni del fenomeno

La rottura della correlazione tra l’apprezzamento del dollaro e i prezzi delle importazioni potrebbe essere attribuita a diversi fattori. Tra questi, ci sono i cambiamenti nei costi di produzione nei paesi esportatori e le variazioni esogene della domanda negli Stati Uniti.

Nonostante l’aumento dei prezzi delle importazioni, le stime suggeriscono che l’impatto sull’indice dei prezzi al consumo (CPI) e sull’indice dei prezzi personali (PCE) sarà molto limitato. Questo indica che, sebbene i prezzi delle importazioni stiano salendo, l’effetto sull’inflazione complessiva potrebbe essere meno significativo di quanto ci si aspetti.

Autore

Niccolò Conforti

Niccolò Conforti ha seguito il lancio di una startup napoletana in un incontro al Centro Direzionale, sostenendo una linea editoriale pro-innovazione nel settore fintech. Analista fintech, porta un dettaglio biografico: mantiene un registro delle prime pitch a cui ha assistito a Napoli.

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