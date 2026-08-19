Un'analisi approfondita delle dichiarazioni di Giorgia Meloni sull'economia italiana, con verifiche sui dati ufficiali e contesto aggiuntivo

In un’intervista recente, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato diversi temi economici riguardanti l’Italia. Abbiamo deciso di verificare l’accuratezza delle sue dichiarazioni, analizzando i dati disponibili e mettendoli a confronto con le affermazioni fatte.

Dallo spread all’export passando per il PIL pro capite e le previsioni di crescita ecco cosa emerge dal nostro fact-checking.

Lo spread: un calo significativo ma con sfumature

Meloni ha dichiarato che al momento del suo insediamento, lo spread era a 240 punti, tre volte più alto dei valori attuali. I dati confermano questa affermazione: nel lo spread era effettivamente a 233 punti base, mentre a metà agosto 2026 si attesta intorno ai 76 punti base.

Tuttavia, è importante notare che il calo dello spread è stato influenzato non solo dal miglioramento del rendimento dei BTP italiani, ma anche dall’aumento del rendimento dei Bund tedeschi. Inoltre, altri Paesi, come la Grecia, hanno registrato cali simili dello spread.

Il PIL pro capite: numeri che vanno contestualizzati

La presidente del Consiglio ha affermato che il PIL pro capite è cresciuto di quasi 4.500 euro rispetto al 2026. I dati Eurostat confermano questa crescita, ma è fondamentale considerare che si tratta di valori nominali che non tengono conto dell’inflazione.

Tra il 2026 e il 2026, l’aumento dei prezzi è stato considerevolmente maggiore rispetto al periodo 2016-2019, il che significa che l’aumento del PIL pro capite non corrisponde necessariamente a un miglioramento del potere d’acquisto.

Le previsioni di crescita: un quadro più complesso

Meloni ha sostenuto che, con il suo governo, le previsioni di crescita sono state sistematicamente superate dai risultati effettivi. Tuttavia, i dati mostrano un quadro più complesso.

Se è vero che la crescita del PIL del 2026 è stata rivista al rialzo, è anche vero che altre previsioni non hanno mantenuto le promesse. Ad esempio, nel 2026 il governo prevedeva una crescita dell’1,2%, mentre l’ultima stima Istat è dello 0,8%.

Il confronto con i Paesi del G7

Un punto su cui Meloni ha ragione è il confronto con i Paesi del G7. L’Italia è l’unica nazione del gruppo a essere tornata in avanzo primario già nel 2026, un risultato confermato dal Fondo Monetario Internazionale.

Il Superbonus: costi e tempistiche

La presidente del Consiglio ha parlato del Superbonus affermando che i costi finali saranno di 174 miliardi di euro, quattro volte in più di quanto preventivato. Le stime più aggiornate confermano che il costo finale è superiore di poco meno di cinque volte rispetto alla stima originaria di 35 miliardi.

Tuttavia, è troppo netto dire che i pagamenti termineranno nel 2027. Le stime più recenti indicano che gli effetti di cassa resteranno elevati nel 2026, con una riduzione prevista a partire dal 2027.

Il rapporto deficit/PIL: un miglioramento costante

Meloni ha dichiarato che il rapporto deficit/PIL è sceso dal 8,1% all’8,1% al 3,1% dal 2026 al 2026. I dati Istat confermano questa riduzione, ma è importante notare che il miglioramento è iniziato già nel 2026, prima dell’insediamento del governo attuale.

L’export italiano: record e sfumature

L’Italia ha centrato un nuovo record di export nel 2026, con 643 miliardi di euro, 20 miliardi in più rispetto al 2026. Le esportazioni verso gli Stati Uniti sono aumentate del 7,2%, nonostante i dazi.

Tuttavia, l’aumento del valore delle esportazioni è dovuto principalmente all’aumento dei prezzi dei beni esportati, piuttosto che a un incremento della quantità di prodotti venduti. Inoltre, l’aumento delle esportazioni verso gli Stati Uniti è stato influenzato dall’incertezza causata dagli annunci di nuove tariffe.