In meno di venti minuti, gli hacker hanno sottratto 6,3 miliardi di dollari a Binance sfruttando un colloquio di lavoro falso e un programma manomesso.

Il furto di criptovalute ai danni di Binance, una delle piattaforme di scambio più usate al mondo, è stato il più grande mai registrato: 6,3 miliardi di dollari, pari a circa 5,6 miliardi di euro. L’attacco è stato preparato con cura e ha sfruttato alcune falle sconosciute, oltre al contributo involontario di due dipendenti dell’exchange.

Due dipendenti presi di mira

La prima breccia risale allo scorso giugno, quando un ingegnere ha installato uno strumento di programmazione basato sull’AI, scaricando però una versione manipolata. Il sistema di sicurezza ha segnalato l’anomalia e l’azienda ha sostituito il computer e cambiato le credenziali collegate, ma gli aggressori avevano già trovato un varco verso l’infrastruttura dei wallet.

A settembre è arrivato il secondo passaggio. Un altro ingegnere ha partecipato a un normale processo di selezione con un presunto amministratore delegato di una startup che non esisteva. Durante la selezione gli è stato chiesto di installare un codice, una prassi comune per valutare gli sviluppatori, ma il file era infetto e ha aperto l’accesso ai computer dei due tecnici.

Trasferimenti e recupero dei fondi

Il 29 ottobre gli aggressori hanno avviato il trasferimento di diverse criptovalute, per un totale di 6,3 miliardi di dollari. Binance ha bloccato circa 2,85 miliardi di dollari grazie alle stablecoin, che permettono agli emittenti di congelare i token su un indirizzo specifico. Si tratta però di una stima provvisoria, esposta alla volatilità del mercato.

L’exchange ha annunciato che rimborserà le perdite ai proprietari dei fondi, utilizzando le riserve accantonate per casi di questo tipo. Il co-CEO Yi He ha dichiarato che i ricavi dell’anno copriranno interamente la perdita, mentre la prova sulle riserve dei clienti deve ancora essere pubblicata.

Le accuse alla Corea del Nord

L’FBI ritiene che dietro l’attacco ci sia TraderTraitor, un gruppo legato alla Corea del Nord, già responsabile nel febbraio 2025 del furto da 1,5 miliardi di dollari ai danni dell’exchange Bybit. Il gruppo, affiliato al Lazarus Group, converte gli asset rubati in dollari e yuan attraverso operazioni di riciclaggio.

Pyongyang ha respinto ogni accusa, definendola una grave provocazione. Binance ha comunque dichiarato di aver bloccato 57 tentativi di attacco partiti dalla Corea del Nord dall’inizio del 2026.