Un attacco preparato per mesi, un colloquio di lavoro falso e una trappola via videochiamata: ecco come si sono mosse le squadre di hacker dietro i furti più costosi del settore.

Bastano meno di venti minuti per portare via 6,3 miliardi di dollari, circa 5,6 miliardi di euro. È la cifra che Binance ha reso nota dopo il furto subito, ritenuto il più grande nella storia delle criptovalute. L’exchange, una delle piattaforme più usate per lo scambio di asset digitali, è stato colpito da una campagna durata cinque mesi, costruita con cura e basata su falle non ancora note.

Il primo accesso e il colloquio falso

Il primo varco si è aperto a giugno, quando un ingegnere di Binance ha installato uno strumento di programmazione basato sull’AI, ma nella versione manomessa. Il sistema di sicurezza ha segnalato l’anomalia, e l’azienda ha sostituito il computer e cambiato le credenziali collegate. Gli attaccanti, però, avevano già ottenuto un appiglio per raggiungere l’infrastruttura dei wallet.

A settembre è arrivato il secondo passaggio. Un altro ingegnere ha partecipato a un colloquio di lavoro che sembrava un normale processo di selezione. Il finto amministratore delegato di una startup inesistente gli ha chiesto di scaricare un codice, una prova comune nella selezione degli sviluppatori. Il file era infetto e ha permesso ai criminali di entrare nei computer di entrambi i tecnici.

Trasferimenti e tentativo di recupero

Il 29 ottobre sono partiti i trasferimenti di diverse criptovalute, per un totale di 6,3 miliardi di dollari, cifra mai vista prima nel settore. Binance è riuscita a bloccare circa 2,85 miliardi di dollari grazie alle stablecoin, che permettono agli emittenti di congelare i token su un indirizzo preciso. Si tratta di una stima provvisoria, esposta alle oscillazioni dei prezzi. L’exchange ha annunciato che rimborserà le perdite ai proprietari con le riserve destinate a questo scopo.

Gli indizi sulla Corea del Nord

L’FBI ritiene che dietro l’operazione ci sia il gruppo TraderTraitor, legato a Pyongyang, già responsabile nel febbraio 2025 del furto di 1,5 miliardi di dollari ai danni dell’exchange Bybit. Secondo le autorità americane, i fondi vengono poi riciclati e convertiti in dollari e yuan. Il regime nordcoreano respinge le accuse e le definisce una grave provocazione. Binance, dal canto suo, dice di aver fermato 57 tentativi di attacco provenienti dalla Corea del Nord dall’inizio del 2026.