Unire capitali e competenze per comprare, ristrutturare e rivendere immobili richiede regole chiare fin dall'inizio, perché i conflitti tra investitori sono il rischio più concreto.

Acquistare, ristrutturare, frazionare e rivendere un immobile insieme ad altri soggetti permette di reperire capitali più ampi e di combinare competenze diverse. Il problema, però, non è solo il mercato: spesso le difficoltà nascono dai rapporti tra i partecipanti, dalla gestione del denaro e dalla ripartizione delle responsabilità. A Bari e in provincia, un’operazione condivisa può prendere la forma di una comproprietà tra privati, di una S.r.l. immobiliare, di un’associazione in partecipazione o di un finanziamento oneroso concesso a una società già operativa.

Queste strade non producono gli stessi effetti. Chi compra in comproprietà diventa titolare di una quota del bene. Chi entra in una società acquisisce una partecipazione sociale. Chi sottoscrive un’associazione in partecipazione può ricevere una parte degli utili di un affare determinato. Chi presta denaro a titolo oneroso diventa creditore e ha diritto alla restituzione del capitale con gli interessi pattuiti. Scegliere lo strumento sbagliato, o firmare un contratto lacunoso, può compromettere l’intera operazione: un socio che rifiuta di sostenere spese impreviste, un finanziatore che non riceve il rimborso alla scadenza, una lite sulla vendita che blocca il progetto per anni.

Comproprietà, società o contratto: quale struttura scegliere

La prima decisione riguarda l’organizzazione dell’operazione. Le alternative principali sono la comproprietà diretta, la costituzione di una società, la joint venture contrattuale, l’associazione in partecipazione e il finanziamento oneroso. La scelta dipende dalla durata dell’investimento, dalla natura dell’attività, dal numero dei partecipanti, dal regime fiscale e dal livello di rischio che ciascuno accetta di assumere.

Nella comunione, disciplinata dagli articoli 1100 e seguenti del Codice civile, ogni partecipante possiede una quota ideale del bene, senza poter decidere da solo la vendita dell’intero immobile. Ciascun comproprietario può chiedere lo scioglimento della comunione secondo l’articolo 1111 c.c., quindi un accordo scritto preventivo sull’uso, sulle spese e sull’amministrazione resta essenziale. Questa soluzione è semplice per investimenti contenuti; diventa delicata con molti investitori, finanziamenti o lavori importanti.

S.r.l. immobiliare: vantaggi e limiti della responsabilità

La società acquista e gestisce l’immobile, mentre i soci apportano capitale. Secondo l’articolo 2462 c.c., per le obbligazioni sociali risponde in linea generale la società con il proprio patrimonio. La responsabilità limitata non elimina però ogni rischio: un socio che presta una fideiussione alla banca risponde secondo il contratto di garanzia, e gli amministratori possono essere chiamati a rispondere nei casi previsti dalla legge. Anche la quota di una S.r.l. non equivale alla proprietà dell’appartamento: il socio ha diritti sugli utili e sulle perdite, ma non può pretendere la restituzione automatica di una porzione dell’immobile.